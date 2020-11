Photographie prise le 12 octobre dans laquelle l’entrée d’un passager au centre de test pour la détection du covid-19 à l’aéroport international de Tocumen, à Panama City (Panama), a été enregistrée. . / Bienvenue Velasco / Archives

International Writing, 6 nov . .- L’exigence ou non de tests diagnostiques du coronavirus aux arrivées dans les aéroports américains est l’une des nombreuses raisons de discussion que la pandémie a soulevées dans chaque pays, sur un continent que ce vendredi déjà Il compte 21 168 405 cas et 650 705 décès, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Alors que dans certaines villes et certains pays l’idée d’un meilleur contrôle est effectué est renforcée par l’exigence de tests PCR négatifs ne dépassant pas 96 heures dans les terminaux d’aéroport, dans d’autres, des stratégies sont mises en œuvre qui impliquent davantage d’organismes locaux ou régionaux, comme le suivi des voyageurs. quand ils atteignent leurs destinations et le réseautage.

La note la plus haute à cet égard a été mise ce vendredi par l’État américain de New York, dont le gouverneur, Andrew Cuomo, a annoncé qu’il renforcera la présence de la Garde nationale dans les aéroports dans le but d’empêcher l’arrivée de personnes infectées par l’agent pathogène de face à Noël.

“Je veux que les gens sachent que c’est grave”, a déclaré Cuomo, qui a expliqué que les agents auront pour mission de vérifier que tous ceux qui arrivent dans un aéroport de New York ont ​​été testés négatifs, ce que les passagers doivent prendre. avant de voyager.

COLOMBIE: PORTES OUVERTES ET SURVEILLANCE

En revanche, en Colombie, la décision du gouvernement de ne plus exiger les tests PCR à l’arrivée dans les aéroports internationaux continue de susciter la controverse.

Le directeur en charge de l’épidémiologie et de la démographie du ministère de la Santé, Julián Fernández Niño, a souligné que << les conditions préalables au vol sont, dans un premier temps, de ne pas présenter de fièvre ou de symptômes respiratoires associés à la covid-19. De la même manière, le approchez les voyageurs qui n’ont pas encore rempli l’application Check-Mig ».

De même, le portefeuille de la santé a averti que “les compagnies aériennes doivent informer leurs passagers qu’à leur arrivée en Colombie, ils seront surveillés par leur assureur, le ministère de la Santé ou par le biais du Centre national de suivi des contacts (CCNR)”.

L’abrogation de la demande de tests PCR dans les aéroports colombiens intervient dans le cadre d’une série d’actions que le gouvernement prend pour relancer l’économie.

La Colombie compte à ce jour 1 117 977 positifs pour le SRAS-CoV-2 et 32 ​​209 décès.

LA CONFIANCE ET PLUS DE QUARANTINS

Le nouveau PDG de l’Association latino-américaine du transport aérien (ALTA), le Brésilien José Ricardo Botelho, a déclaré à Efe ce vendredi que la confiance des voyageurs en l’absence de quarantaines retardant leur retour et l’harmonisation des mesures et protocoles de La biosécurité est essentielle pour dynamiser l’industrie aérienne et la sortir de la crise.

Pour Botelho, “s’il y a quarantaine” dans la destination du voyageur, mesure que de nombreux pays ont prise et qui “tue la demande et la possibilité de développement du tourisme”, celui-ci, à de nombreuses reprises, décide de ne pas voyager.

Le responsable de l’ALTA a cité une enquête récente dans laquelle 86% des personnes qui ont voyagé en cette période de pandémie «se sentent en sécurité avec l’ensemble de la situation de notre chaîne».

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE AVEC 75,9% DE TOURISME ÉTRANGER EN MOINS

L’incertitude concernant les voyages en avion a frappé le tourisme étranger de la République dominicaine, qui a reculé de 75,9% en octobre dernier, par rapport au même mois de l’année précédente.

La République dominicaine, qui a rouvert l’arrivée des vols internationaux depuis juillet, enregistre 129 300 cas et 2 261 pertes humaines dues au covid-19.

Le tourisme contribue directement à environ 7% ou 8% du produit intérieur brut (PIB) du pays, de sorte que la crise générée par le coronavirus a eu un fort impact sur l’économie dans son ensemble.

DELAWARE: MODÈLE AMÉRICAIN

Une réduction de 82% de l’incidence du covid-19, de l’hospitalisation de 88% et de la mortalité de 100% peut survenir si l’accouchement à domicile est effectué, le masque est utilisé de manière appropriée et la recherche des contacts est appliquée comme fait l’état du Delaware, comme rapporté aujourd’hui par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

L’État, par le biais de la Division de la santé publique (DPH), a répondu à la diffusion communautaire en cours en enquêtant sur tous les cas identifiés à cette date.

Parmi ses stratégies, le Delaware a émis des ordres de rester à la maison du 24 mars au 1er juin, imposé un mandat de port de masque à partir du 28 avril et a commencé la recherche des contacts à partir du 12 mai.