Est-il sécuritaire de séjourner dans des hôtels pendant la pandémie?

Dans une mise à jour récente sur les protocoles de voyage, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis indiquent clairement: rester à la maison est le meilleur moyen de se protéger contre le coronavirus.

Selon le CDC, si vous voyagez, partager une maison de location avec des personnes avec lesquelles vous vivez est plus sûr que de rester avec des amis ou de la famille en dehors de votre foyer ou d’aller dans un hôtel où vous pouvez rencontrer plus de personnes. L’option la plus risquée est les auberges de jeunesse ou tout hébergement de type auberge de jeunesse avec des chambres partagées, ont-ils ajouté.

Essayez de trouver une location qui garantit un écart de 72 heures entre les locataires, a recommandé le Dr Natascha Tuznik, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à Davis. Airbnb demandera à ses hôtes de s’engager à intensifier le nettoyage à partir du 20 novembre. Cela comprend le frottement des planchers et autres surfaces avec du savon et de l’eau, le lavage de la literie à haute température, la désinfection des zones très touchées comme les poignées de porte et la ventilation des pièces.

Ces types d’hébergement peuvent vous fournir un meilleur accès à l’air frais que les chambres d’hôtel, a déclaré Tuznik, ajoutant qu’il y avait très peu de rapports d’épidémies de coronavirus liées aux hôtels.

Si vous séjournez dans un hôtel, vérifiez les mesures de sécurité prises par l’établissement. Beaucoup ont adopté des protocoles de nettoyage améliorés, par exemple, et encouragent la distance sociale dans les espaces communs.

Vous pouvez également utiliser des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces les plus touchées, telles que les interrupteurs et les robinets, a déclaré Tuznik. Et pensez à sauter le ménage pour vous assurer que moins de personnes entrent dans la pièce.

À l’extérieur de la pièce, les experts suggèrent d’éviter les espaces communs et d’utiliser les escaliers au lieu de l’ascenseur si possible.