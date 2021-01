Des manifestants défilent avec divers drapeaux sur un carrefour routier lors d’une marche All Under One Banner (AUOB) pour l’indépendance écossaise à Glasgow, en Écosse, le samedi 11 janvier 2020. All Under One Banner vise à unifier les militants indépendants dans toute l’Écosse et à élever le profil de la nécessité d’une Écosse indépendante.

(Bloomberg) – La Première ministre écossaise, Nicola Sturgeon, a déclaré qu’elle restait attachée à un référendum légal sur l’indépendance après que son parti eut présenté un plan d’action si le gouvernement britannique continue de refuser d’en accorder un.

Le chef du Parti national écossais a déclaré que si le parti remportait les élections régionales de mai en Écosse, la position du Royaume-Uni serait intenable car les électeurs auront réclamé le droit de prendre une décision sur l’avenir du pays. Dans une interview accordée à la BBC dimanche, elle a déclaré que le Premier ministre britannique Boris Johnson avait «peur de la démocratie».

“Je veux un référendum légal, c’est pour cela que je vais demander l’autorité du peuple écossais”, a déclaré Sturgeon lorsqu’on lui a demandé si son administration à Edimbourg tiendrait unilatéralement un avis consultatif. «Et s’ils me donnent cette autorité, c’est ce que j’ai l’intention de faire. Organiser un référendum légal pour donner aux Ecossais le droit de choisir. “

Le SNP a présenté une feuille de route ce week-end pour un référendum après la fin de la pandémie de coronavirus, une escalade d’une impasse avec le gouvernement de Londres qui devrait peser sur la politique au Royaume-Uni après son départ de l’Union européenne. Le gouvernement écossais, dirigé par le SNP depuis 14 ans, est opposé au Brexit et l’Écosse a voté contre lui en 2016.

Vote critique

Les élections écossaises – dont Sturgeon a déclaré qu’elle s’attend toujours à se dérouler comme prévu – sont présentées comme un vote sur le droit à un autre référendum sur l’indépendance et les conservateurs de Johnson sont de plus en plus préoccupés par la manière de s’y attaquer. Les sondages montrent que le SNP est en passe de remporter la majorité des sièges au Parlement écossais, et Sturgeon s’est engagé à tenir un plébiscite au «début» de la prochaine session parlementaire.

Le plan en 11 points du SNP stipule que tout nouveau vote doit être «au-delà de toute contestation judiciaire». Mais le document laisse ouverte la possibilité que le Parlement écossais puisse soutenir la tenue d’un référendum pour forcer Westminster à le bloquer ensuite devant les tribunaux.

Johnson a rejeté les appels à un vote sur la séparation, affirmant qu’un référendum de 2014, au cours duquel les Écossais avaient voté pour rester au Royaume-Uni de 55% à 45%, avait réglé la question dans un avenir prévisible. Ce vote a eu lieu après que le Premier ministre David Cameron ait accordé un ordre qui transférait les pouvoirs nécessaires à Édimbourg.

Les sondages d’opinion montrent désormais systématiquement un soutien plus élevé à la rupture avec le reste du Royaume-Uni après le Brexit. Une enquête Panelbase publiée dans le Sunday Times montre un soutien à l’indépendance menant le camp syndical de 49% à 44%, avec 7% d’indécis. L’enquête suggère que le mouvement indépendantiste bénéficiera si Johnson reste Premier ministre.

Enquête Salmond

Sturgeon est réticent à aller de l’avant avec tout vote qui ne respecterait pas le droit international. Elle est également confrontée à d’autres vents contraires politiques, tels que s’assurer que le déploiement du vaccin en Écosse est à la traîne, ramener les enfants à l’école et augmenter le nombre de décès liés à la toxicomanie.

Une enquête est également en cours sur le traitement par son gouvernement d’une affaire de harcèlement contre son prédécesseur Alex Salmond qui devient de plus en plus acrimonieuse. Sturgeon fera face à une audience du comité dans les semaines à venir. La question s’est déjà révélée source de division pour son parti.

Salmond a été innocenté par un tribunal en mars pour avoir agressé sexuellement des femmes pendant son mandat. Dans son interview à la BBC, Sturgeon a déclaré qu’elle n’avait pas induit le Parlement en erreur sur les allégations de harcèlement. “Je n’ai pas été de connivence avec Alex Salmond et je n’ai pas conspiré contre lui”, a-t-elle déclaré.

En attendant, le thème dominant en Ecosse reste le droit de tenir un référendum sur la sortie de l’union vieille de trois siècles avec l’Angleterre et le Pays de Galles.

Par ailleurs, un juge examine une affaire financée par la foule intentée par un militant pour l’indépendance écossaise pour déterminer si le parlement d’Édimbourg a déjà les moyens juridiques de convoquer un vote sans l’approbation du Royaume-Uni. La juge Ailsa Carmichael a déclaré vendredi qu’elle rendrait une décision «très rapide» et qu’elle accepterait ou rejetterait la demande – ou choisirait de ne pas donner d’avis.