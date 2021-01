Víctor Trujillo “Brozo” a interrogé la défense d’AMLO contre Hugo López-Gatell (Photo: Cuartoscuro)

L’acteur Víctor Trujillo, surtout connu pour jouer le rôle du clown Brozo, a interrogé Andrés Manuel López Obrador lors de son intervention et a salué le rôle d’Hugo López-Gatell Ramírez, sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, dans la gestion de la pandémie dans le pays. Le comédien, via son compte Twitter, a publié un message dans lequel il a interrogé le président sur la cas de personnalités diverses qui ont fait écho pendant son administration.

«Ce n’est que lorsque vous pensez avoir beaucoup d’autorité morale et politique que vous la gaspillez de cette façon. Et Pío, Felipa, Bartlett, Cienfuegos, Lozoya, Peña?», A-t-il demandé via son compte Twitter @V_TrujilloM. De plus, attaché au message, il a publié le fragment de la réponse de López Obrador qui met en évidence la participation du sous-secrétaire à la santé dans son gouvernement, bien qu’avec des fragments de chansons populaires et des effets sonores afin de ridiculiser les propos du président.

Trois jours après la diffusion des photographies où Hugo López-Gatell Ramírez est observé dans un restaurant sur les plages de Zipolite, Oaxaca, la polémique n’a pas cessé. Lors de sa conférence de presse du matin du 6 janvier 2021, le président a été interrogé sur le point de savoir si la pression exercée par des groupes opposés à son gouvernement, ainsi que les rumeurs qui garantissent son intention de démissionner, finiraient par provoquer la démission du sous-secrétaire.

La réponse du président a indiqué le mensonge des rumeurs et, au contraire, a rendu compte de la carrière universitaire et du travail de López-Gatell. La défense que le président a dirigée en faveur du membre du ministère de la Santé lui a valu des critiques de diverses personnalités et groupes sur la cohérence de son gouvernement. Même si Ce n’est pas la première fois qu’il est interrogé pour avoir pris une telle position.

Parmi les cas cités par le clown, l’un des plus récents est celui de Manuel Bartlett Diaz, actuel directeur général de la Commission fédérale de l’électricité (CFE). Après la panne d’électricité dans 12 États qui a touché plus de 10 millions de personnes, le directeur de la Commission a attribué l’échec à un incendie dans une prairie à Tamaulipas.. Cependant, le document sur lequel les autorités se sont appuyées pour déterminer les causes de la décision s’est avéré apocryphe.

Face aux questions, comme cela s’est produit depuis le début de son administration, le président a défendu le travail de Bartlett Díaz à la tête de la CFE. Il a même assuré que remettre en cause son rôle, c’est aussi remettre en question l’administration fédérale qu’il dirige.

“De plus, ce n’est pas avec Manuel Bartlett, C’est avec le président, car Bartlett dépend du chef de l’exécutif, je l’ai nommé»Ce sont les mots avec lesquels López Obrador a soutenu le travail de l’un des visages les plus visibles de l’ancien régime dirigé par le Parti de la révolution institutionnelle (PRI).

Manuel Bartlett Díaz, un homme politique bien connu lié au régime du PRI, a été défendu à plusieurs reprises par le président (Photo: Edgar Garrido / .)

La famille du président a également été dans l’œil de l’ouragan. Contrats Pemex pour plus de 365 millions de pesos au profit de la société Litoral Laboratorios Industriales, liée à sa prime Felipa Guadalupe Obrador Olánainsi que les vidéos montrant son frère Pío recevant de l’argent des mains de David León, Au profit supposé de la campagne présidentielle, ils ont été mis à profit par l’opposition au gouvernement pour remettre en question leurs bannières de lutte contre la corruption et de non-influentialisme.

Un autre cas qui a résonné dans le gouvernement de la Quatrième Transformation est le rapatriement du général Salvador Cienfuegos, qui a été appréhendé aux États-Unis pour trafic de drogue et blanchiment d’argent. Après des pressions présumées de l’armée mexicaine sur l’administration pour demander le retour du membre de l’institution dans le pays, les autorités américaines ont rejeté les accusations.

Cienfuegos est rentré dans le pays avec le slogan que le procès contre lui soit conduit en vertu des lois et des autorités mexicaines. Cependant, les pistes d’enquête et les charges retenues pour juger l’ancien secrétaire à la Défense nationale au Mexique n’ont pas été clairement déterminées. En fait, l’affaire a été classée pour les cinq prochaines années.

