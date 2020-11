Le secrétaire général de la CGT, José Rucci, protège le leader justicialiste nouvellement arrivé, Juan Domingo Perón, de la pluie

Le 17 novembre 1972, Perón est retourné au pays après 17 ans d’exil et d’interdiction. L’intolérance est le mot qui explique ces années de coups d’État, d’ouverture démocratique restreinte, d’emprisonnement de militants péronistes, d’intervention syndicale et d’exécutions.

L’aveuglement historique des classes dirigeantes a atteint l’absurdité de croire qu’avec un décret interdisant de nommer Perón, de chanter la marche ou d’avoir une photo d’Evita dans la cuisine, il suffirait de déraciner un mouvement qui vivait dans le cœur et l’âme. mémoire historique du peuple argentin. C’était le décret 4161 de 1956, véritable monument à la maladresse.

La vérité est qu’une certitude s’est imposée: il était inconcevable de penser à un pays interdisant le mouvement politique majoritaire. Le péronisme, interdit, avait tenté des accords avec d’autres forces électorales. Il avait également répété le vote blanc et une politique permanente de résistance dans les rues principalement menée par le mouvement ouvrier. Il y avait, cependant, un fait décisif qui explique la tournure des événements, et c’était l’incorporation massive des jeunes dans le péronisme dans une merveilleuse fusion avec les anciens cadres de la Résistance.

Beaucoup de ceux qui avaient applaudi le coup d’État de 55 ont compris que c’était vraiment un événement tragique qui n’a fait qu’apporter douleur et misère au peuple argentin. Et c’est pourquoi ils ont rejoint le péronisme sans plus attendre, donnant une nouvelle vie à l’ancien désir du retour du général Perón dans la patrie.

Et c’est ce qui s’est passé. Perón est retourné dans son pays natal et a joué dans le câlin dont on se souvient avec Balbín, annonçant également que pour un Argentin il n’y avait rien de mieux qu’un autre Argentin, modifiant l’ancien apothége pour un regard plus complet sur la nouvelle situation qui nécessitait une politique d’accord entre différents secteurs sociaux. . Perón a été le grand architecte du Pacte social signé entre la CGT et la CGE, destiné à tempérer l’inflation, à sauvegarder le pouvoir d’achat des salaires et à permettre un horizon d’investissement qui déclencherait une économie battue par de longues années d’erreurs.

La lucidité de Perón n’était pas accompagnée de sa santé. Un an et demi après son retour, il entrerait dans l’éternité. Oui la tentative de réparer les blessures, de régler d’anciens désaccords, de faire éclore des accords de consensus sur la base d’ententes communes, a été tronquée. Sa disparition a été un événement tragique.

Les tentatives pour résoudre les problèmes de représentation politique en dehors de la politique ont toujours échoué. Les poursuites, les persécutions judiciaires et la politique d’insulte systématique n’ont jamais rien éclairé de positif. En tout cas, ils ont donné lieu à l’effet inverse de celui recherché: la persécution déchaînée en 55 a éveillé des milliers de consciences qui ont alluvialement rejoint le mouvement proscrit, le mouvement blessé, le mouvement persécuté.

Réfléchir à l’Histoire c’est réfléchir au présent, c’est enquêter sur notre mémoire pour trouver des références qui nous permettent de prendre les meilleures décisions dans l’ici et maintenant. Le retour de Perón dans la patrie est la meilleure synthèse de 17 ans de résistance et de fidélité à un leadership et à une doctrine. Et c’est aussi une invitation à réfléchir sur leur rêve inachevé d’unir les Argentins à la table d’un grand consensus sur les enjeux centraux qui font un pays qui prétend l’être.

Je vois des parallèles entre cette circonstance et le présent. Aujourd’hui, dans le cadre d’une pandémie qui a modifié toutes les variables économiques mondiales et qui a produit la plus grande récession depuis des décennies, il est impératif de renforcer la politique en construisant des accords structurels et un consensus autour d’une grande table de dialogue et d’accord. Si nous continuons sur la voie du grief permanent, il sera difficile d’éclairer ces consensus.

Le monde est proche d’avoir un vaccin et il est alors possible d’envisager une forte réactivation. Si nous offrons des conditions de durabilité à cette réactivation ou rebond, nous serons en mesure de réfléchir à un nouveau cycle de croissance qui pourra se poursuivre au fil des années. Mais bien sûr, ce ne sera pas avec le pilote automatique car nous allons générer ces conditions mais avec la signature d’un nouveau contrat politique, économique et social pour faire face à la reprise. Ce n’est pas un appel au renforcement du gouvernement. C’est un appel à renforcer l’État et à en faire un allié stratégique des secteurs productifs qui veulent investir, générer de la richesse et dynamiser le marché intérieur.

Les problèmes structurels ne sont pas résolus du jour au lendemain, ils prennent du temps. Mais un jour, nous devons commencer, sans remettre à demain ce que nous devons faire aujourd’hui.

Nous sommes tous la patrie. La patrie est la maison qui abrite nos rêves et nos espoirs, les nôtres et ceux des générations futures. Nous devons nous remettre sur pied, retrouver la force et l’esprit de sacrifice qui nous ont rendus fiers d’être argentins. Il n’est pas impossible de penser à sortir de la stagnation et à retrouver la dynamique économique et sociale qui nous a fait avoir une classe moyenne qui était le signe distinctif de l’Argentine. Les problèmes économiques existent, mais il est possible d’y faire face à partir de la politique. Je ne dis pas de politique mais de politique conçue comme l’art de rendre possible l’impossible.

Le 17 novembre est la synthèse de la volonté inébranlable d’un peuple, c’est la victoire de la politique sur les blessures et la force. Aujourd’hui, nous avons plus que jamais besoin de politique: parler, nous mettre d’accord sur une Argentine qui nous contient tous. C’était, ni plus ni moins, le désir de Perón qui a toujours rêvé de retourner dans son pays natal pour le réaliser.

