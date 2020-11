MANAGUA (AP) – L’ouragan Eta s’est intensifié en cyclone de catégorie 4 lundi alors qu’il avançait vers l’Amérique centrale, où il menace d’inondations et de glissements de terrain dans une région vulnérable aux phénomènes météorologiques.

L’ouragan avait des vents maximums soutenus de 240 kilomètres (150 miles) par heure lundi soir et était d’environ 75 kilomètres (45 miles) à l’est de Puerto Cabeza, au Nicaragua, selon le National Hurricane Center (NHC by son acronyme en anglais). Il se déplaçait vers l’ouest à 11 kilomètres (7 miles) à l’heure.

Le NHC a déclaré qu’il était possible pour le système de gagner du terrain et d’atteindre la catégorie 5 avant de toucher terre tôt mardi, peut-être au Nicaragua.

Le centre et le nord du Nicaragua et une grande partie du Honduras pourraient recevoir entre 380 et 635 millimètres (15 à 25 pouces) de pluie, et jusqu’à 890 millimètres (35 pouces) dans des zones spécifiques, selon les experts. Des averses étaient également probables dans l’est du Guatemala, le sud du Belize et la Jamaïque.

Une onde de tempête pouvant atteindre 4,5 mètres (15 pieds) était possible au large des côtes du Nicaragua. Le centre des ouragans a également mis en garde contre le risque de crues soudaines et de glissements de terrain dangereux dans les zones de haute altitude.

Avec le souvenir toujours vivant de l’ouragan dévastateur Mitch, qui, il y a exactement 22 ans, a fait plus de 9 000 morts alors qu’il traversait l’Amérique centrale, le Nicaragua s’est préparé lundi à recevoir l’impact d’Eta.

Le gouvernement nicaraguayen a déclaré lundi une alerte rouge dans la région des Caraïbes du Nord, où la Force navale a évacué la veille quelque 1650 habitants des Miskitos Cays, situées en face de la côte nord des Caraïbes, compte tenu du danger que le cyclone frappe avec une grande intensité. la zone.

Selon Guillermo González, directeur du Système national de prévention, d’atténuation et d’attention aux catastrophes (Sinapred), les évacués ont été emmenés dans des «maisons de solidarité» à Bilwi, également appelée Puerto Cabezas, où vivent quelque 66 000 personnes.

Un autre nombre similaire vit dans des communautés autochtones situées sur la côte nord des Caraïbes et sur les rives de la rivière Coco, qui, dans cette région, fait partie de la frontière avec le Honduras. Bien qu’il n’ait plus le débit d’il y a des décennies, en cas d’ouragans, le fleuve déborde généralement.

Dans la région de Rio Coco, la plupart des maisons d’une cinquantaine de communautés Miskito sur les rives sont construites avec du bambou et des palmiers, ce qui les rend extrêmement vulnérables.

«Ce sont des communautés pauvres, des maisons en bambou et avec de grandes foules (inondations) sont celles qui débordent toujours», a exprimé avec inquiétude Rodolfo Frech, curé catholique de la région.

“Pour se protéger il n’y a pas de lieu de référence”, a déclaré le prêtre à la chaîne numérique 100% Noticias. «Ma préoccupation et ma tristesse dans mon cœur et mon âme sont les communautés qui sont en aval de Cabo Gracias a Dios», a-t-il ajouté.

González a signalé que 88 tonnes de nourriture ont été envoyées dans la région pour répondre aux besoins de la population touchée par d’éventuelles inondations ou inondations des rivières.

Dans un communiqué, la Force navale a ordonné la suspension de la navigation des navires sur la côte caraïbe, car le météore devrait toucher terre sur un point de la côte de Cabo Gracias a Dios – au Honduras – à Sandy Bay Sirpi, au Nicaragua. .

Il a également demandé aux pêcheurs qui pêchent dans les eaux du Pacifique de prendre des précautions, car «le littoral du Pacifique devrait être affecté par de fortes houles et des vents violents».

“Tous les propriétaires de stocks, les coopératives de pêcheurs et les propriétaires de bateaux sont alertés pour qu’ils prennent les mesures nécessaires et s’abstiennent d’aller en mer”, indique l’avis.

Les rues de Bilwi étaient encombrées de voitures, de motos et de personnes à pied cherchant à s’approvisionner en nourriture et en fournitures de base. D’autres faisaient la queue devant les guichets automatiques pour retirer de l’argent.

«Nous sommes contre la montre, dans une course contre la montre. Nous devons renforcer nos maisons pour amortir un peu l’impact des vents », a déclaré Limbort Bucardo à l’Associated Press alors qu’il faisait la queue dans une quincaillerie de la ville.

Le plastique noir, les sacs à ordures, les clous et la corde étaient les articles les plus demandés par les habitants de Bilwi, où les maisons sont en bois rustique.

Après avoir touché terre, Eta devrait se déplacer sur les montagnes du nord du Nicaragua. Pour cette raison, le gouvernement a décrété depuis samedi une alerte préventive dans tout le pays et une alerte de surveillance dans la région du nord des Caraïbes et dans les provinces du nord de Jinotega et Nueva Segovia.

Eta est la 28e tempête nommée de la saison dans l’Atlantique, égalant le record de 2005. Cependant, c’est la première fois que le nom de la lettre grecque eta a été utilisé car en 2005, les météorologues ont conclu après la fin de la saison que une tempête qui n’a pas été baptisée aurait dû être nommée.

Il reste encore un mois de saison des ouragans, jusqu’au 30 novembre. En 2005, Storm Zeta s’est formé fin décembre.