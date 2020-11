(.) – La tempête Eta est devenue un ouragan dans la mer des Caraïbes lundi, prenant de l’ampleur à l’approche du Nicaragua et du Honduras, où elle pourrait frapper avec des vents et des pluies dévastatrices, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis. (CNH).

Selon les prévisions, la tempête, désormais un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle de Saffir-Simpson à cinq niveaux, affectera la côte nord-est du Nicaragua et les régions voisines de l’est du Honduras tard lundi ou tôt mardi, a déclaré la CNH, basé à Miami.

Vendredi soir, les pluies d’Eta provoqueront des inondations et des glissements de terrain “catastrophiques” en Amérique centrale, a indiqué le service. La Jamaïque, le sud d’Haïti, les îles Caïmans, El Salvador et le sud du Mexique pourraient également subir des ravages.

On craint que l’Eta soit l’ouragan le plus puissant à avoir frappé le Nicaragua depuis des années et pourrait mettre à l’épreuve le gouvernement du président Daniel Ortega, en charge de l’un des pays les plus pauvres du continent.

Le gouvernement nicaraguayen est en état d’alerte. Il a évacué certaines communautés côtières et envoyé des fournitures pour aider les habitants à se préparer au coup de la tempête, ont rapporté les médias d’État.

Selon la CNH, Eta pourrait toucher terre comme un ouragan de catégorie 3, avec des vents soutenus pouvant atteindre 185 kilomètres à l’heure (km / h). Une fois que la tempête remontera les montagnes du Nicaragua et du Honduras, elle devrait s’essouffler rapidement.

Tôt lundi, Eta était situé à 282 kilomètres à l’est-nord-est de Puerto Cabezas au Nicaragua et se déplaçait vers l’ouest à 19 kilomètres à l’heure. Ses vents maximums soutenus ont atteint 121 kilomètres par heure, a indiqué la CNH.

Le service a déclaré qu’Eta pourrait déverser entre 381 et 640 millimètres de pluie dans le centre et le nord du Nicaragua et en grande partie au Honduras, avec une prévision de 889 millimètres de pluie dans certaines régions. (Édité en espagnol par Marion Giraldo)