Pour ce vendredi, il est prévu que «Eta» s’intensifiera à nouveau en une tempête tropicale dans l’ouest de la mer des Caraïbes, générant des pluies torrentielles occasionnelles à Quintana Roo, ainsi que très fort à intense dans le sud et le sud-est du Mexique.

D’autre part, la masse d’air froid renforcée provoquera un environnement très froid avec des gelées matinales et des brouillards dans les régions du nord, nord-est, centre et est du Mexique., en plus des vents de la composante nord avec des rafales de 80 à 90 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec et des vagues de 2 à 4 mètres de haut dans le golfe de Tehuantepec.

Finalement, Un nouveau front froid se rapprochera du nord-ouest du Mexique et augmentera le potentiel de précipitations en Basse-Californie et à Sonora, des vents avec de fortes rafales avec de possibles tempêtes de poussière dans le nord-ouest de la République mexicaine.

Pluies intenses avec des pluies torrentielles occasionnelles (150 à 250 mm): Quintana Roo.

Pluies très fortes avec pluies occasionnelles intense (75 à 150 mm): Veracruz (sud), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche et Yucatán.

Les pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques, de grêle possible et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes. En plus d’une augmentation des niveaux des rivières et des ruisseaux, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses du terrain.

Températures minimales de -5 à 0 ° C avec gel: Zones montagneuses de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, État du Mexique, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla et Veracruz.

Températures minimales de 0 à 5 ° C et gelées possibles: Zones montagneuses de Basse Californie, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro et Mexico.

Prévision des températures maximales pour aujourd’hui 6 novembre 2020:

Températures maximales de 35 ° C à 40 ° C: Sonora.

Températures maximales de 30 ° C à 35 ° C: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán et Guerrero.

Vents de la composante nord avec des rafales de 80 à 90 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec, et avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de Veracruz (sud) et Tabasco.

Vent de composante nord avec des rafales de 60 à 70 km / h: Côtes de Quintana Roo et avec des rafales de 40 à 50 km / h à Campeche et Yucatán.

Vents avec rafales de 70 à 80 km / h et tempêtes de poussière: Baja California.

Vents avec rafales de 60 à 70 km / h: Mer de Cortez, avec poubelles à Sonora et Chihuahua.

Vents avec rafales de 50 à 60 km / h: Baja California Sur et Coahuila.

Vagues de 2 à 4 mètres de haut: Golfe de Tehuantepec et côtes de Quintana Roo et de 1 à 3 mètres de hauteur: Côtes de Veracruz, Tabasco et Campeche.

Vallée du Mexique: Environnement très froid avec des gelées à l’aube à la périphérie de la vallée du Mexique. Dans l’après-midi, un ciel nuageux dominera. Vent d’est et nord-est de 10 à 25 km / h avec des rafales de 35 km / h. À Mexico, une température maximale de 21 à 23 ºC et un minimum de 6 à 8 ºC sont prévues. Pour la capitale de l’État du Mexique, température maximale de 20 à 22 ºC et minimale de 1 à 3 ºC.

Péninsule de Basse-Californie: ciel partiellement nuageux avec des pluies isolées en Basse Californie. Environnement très froid glacial le matin et chaud l’après-midi. Vent d’ouest avec rafales de 70 à 80 km / h possibles poussières de poussière en Basse Californie, rafales de 60 à 70 km / h dans la mer de Cortez et des rafales de 50 à 60 km / h en Basse-Californie du Sud.

Pacifique nord: Ciel partiellement nuageux dans l’après-midi avec des pluies isolées à Sonora. Environnement très froid avec gel le matin et chaud l’après-midi. Vent de sud et sud-ouest de 20 à 35 km / h avec rafales de 60 à 70 km / h et possible poussière de poussière à Sonora.

Pacifique sud: ciel nuageux avec pluies ponctuelles intenses à Oaxaca et Chiapas, ainsi que isolé à Guerrero. Environnement chaud dans les zones côtières. Vents de la composante nord avec rafales de 80 à 90 km / h dans l’isthme et le golfe de Tehuantepec, ainsi que des vagues de 2 à 4 mètres de haut dans le golfe de Tehuantepec

Golfe du Mexique: ciel partiellement nuageux à nuageux avec pluies ponctuelles intenses dans le sud de Veracruz et à Tabasco, ainsi que des pluies isolées à Tamaulipas. Environnement très froid avec gelées le matin et brouillard dans les zones de montagne. Des vents forts du nord avec des rafales de 50 à 60 km / h sur les côtes de Veracruz (sud) et Tabasco, ainsi que des vagues de 1 à 3 mètres de haut sur les côtes de Tabasco et la côte sud de Veracruz.

Péninsule du Yucatan: Ciel nuageux pendant la journée avec pluies torrentielles ponctuelles à Quintana Roo et intenses à Campeche et au Yucatán. Environnement tempéré à chaud. Vent de composante nord avec des rafales de 60 à 70 km / h, ainsi que des vagues de 2 à 4 mètres de haut sur les côtes du Quintana Roo. Rafales de 40 à 50 km / h à Campeche et Yucatán, avec des vagues de 1 à 3 mètres de hauteur sur la côte de Campeche.

