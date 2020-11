MANAGUA (AP) – L’œil de l’ouragan Eta a continué à se déplacer lentement à travers les Caraïbes nicaraguayennes et à se déplacer vers l’intérieur des terres depuis la nation d’Amérique centrale avec des vents et des pluies dévastateurs qui ont déjà détruit les toits des maisons et fait déborder les rivières. Au Honduras, où les effets du météore se font sentir, les autorités ont signalé la mort d’une fillette de 12 ans.

Après avoir touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 4, Eta a rétrogradé mardi après-midi à la catégorie 2 et a subi des vents de 175 kilomètres à l’heure (110 miles), selon le US National Hurricane Center.

Mardi après-midi, Era était toujours située sur la côte caraïbe du Nicaragua, à environ 25 kilomètres (15 miles) au sud-sud-ouest de Puerto Cabezas, ou Bilwi, et se déplaçait vers l’ouest à environ sept kilomètres par heure (cinq miles). ).

Bien que le Nicaragua soit pour l’instant le pays d’Amérique centrale le plus touché par les vents directs d’Eta, ses effets s’étendent au Honduras, où de fortes pluies ont provoqué des avalanches.

Au Honduras, le chef du système de commandement des interventions de la Commission permanente de contingence, Marvin Aparicio, a déclaré à l’Associated Press qu’une fillette de 12 ans était décédée après un glissement de terrain dans la ville de San Pedro Sula.

À Managua, le directeur de la météorologie, Marcio Baca, a souligné que le météore se déplaçait parallèlement à la côte caribéenne du Nicaragua. «Son centre se trouve pratiquement sur le littoral, ce qui fait que l’œil de la tempête est vu de manière diffuse», a-t-il expliqué.

Le gouvernement nicaraguayen a signalé qu’à ce jour, aucun décès ni blessé n’a été signalé à Puerto Cabezas, une ville du nord des Caraïbes qui a ressenti très tôt l’impact d’Eta et d’où au moins 20 000 personnes ont été évacuées vers des abris.

Selon les autorités, les vents ont causé des dommages matériels mineurs, tels que des toits détachés des maisons, des arbres déracinés et des dommages aux lignes électriques, bien que des inondations ne soient pas exclues dans les heures à venir.

Le directeur du système national d’attention et de prévention des catastrophes (Sinpred), Guillermo González, a déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision officielle 4 que jusqu’à présent, aucun décès ni blessé n’a été signalé à Bilwi, une ville d’environ 60 000 habitants. celui que l’ouragan s’est approché.

González a déclaré que quelque 20 000 personnes ont été évacuées et mises à l’abri dans des lieux sûrs – maisons privées, églises, écoles – avant le début des pluies. L’hôpital régional de Bilwi a également été expulsé et ses occupants transférés dans le bâtiment d’un institut technologique.

Bien que González ait loué “toute l’articulation réalisée pour préserver des vies”, il a averti que “le danger n’est pas terminé” car dans les 36 prochaines heures l’ouragan se déplacera sur les montagnes du nord du Nicaragua. Là, les pluies pourraient toucher de nombreuses communautés rurales des provinces de Jinotega, Nueva Segovia et Chinandega, où l’état d’alerte est maintenu.

De son côté, la vice-présidente et première dame, Rosario Murillo, a rapporté que l’accès terrestre à Puerto Cabezas est bloqué depuis lundi soir, le passage sur la rivière Wawa, à l’ouest, qui communique avec cette ville, est fermé.

Bien que la rivière n’ait pas débordé, les journalistes qui se sont rendus dans la région ont indiqué que la barge rustique qui sert de traversier pour le passage des personnes et des véhicules ne fonctionne pas en raison de l’assaut des vents violents dans la région.

Murillo, qui parle en direct à la télévision officielle chaque midi, a réitéré que jusqu’ici les dégâts causés par Eta au Nicaragua “ne sont pas importants” et a adressé des prières à Dieu pour que “les vents diminuent et que la main du Père bouge pour ouragan et sortez-le de là.

La tempête devrait passer la semaine à balayer l’Amérique centrale et à déverser de grandes quantités d’eau.

Le centre et le nord du Nicaragua, ainsi qu’une grande partie du Honduras, pourraient recevoir entre 380 et 635 millimètres (15 à 25 pouces) de pluie, qui pourraient atteindre 890 millimètres (35 pouces) à certains endroits. Des averses sont également attendues dans l’est du Guatemala, dans le sud du Belize et en Jamaïque, selon des météorologues.

L’onde de tempête pourrait transporter de l’eau à l’intérieur des terres 4,5 mètres (15 pieds) au-delà des marées normales au large des côtes du Nicaragua, selon les experts.

La quantité de pluie a fait des comparaisons avec l’ouragan Mitch en 1998, l’un des plus meurtriers de l’histoire. Un rapport d’archives du US National Hurricane Center estime que Mitch a tué plus de 9 000 personnes.

Eta a triplé de force en environ 24 heures et est le huitième système cette saison des tempêtes de l’Atlantique à répondre à la définition d’intensification rapide et le cinquième à devenir un ouragan majeur. Au cours des deux dernières décennies, les météorologues ont exprimé leur inquiétude croissante quant à la montée en puissance des tempêtes si vite.

Eta est la 28e tempête nommée de la saison dans l’Atlantique, égalant le record de 2005. Cependant, c’est la première fois que le nom de la lettre grecque Eta est utilisé car en 2005, les météorologues ont conclu après la fin de la saison que une tempête qui n’a pas été baptisée aurait dû être nommée.

Il reste encore un mois de saison des ouragans, jusqu’au 30 novembre. En 2005, Storm Zeta s’est formé fin décembre.

Le journaliste de l’Associated Press Marlon González à Tegucigalpa, au Honduras, et le journaliste scientifique d’AP Seth Borenstein à Washington ont contribué à ce rapport.