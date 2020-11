La large circulation de l’ouragan Eta entraînera de fortes pluies dans le Yucatán, le Quintana Roo et Campeche (Photo: RAMMB / NOAA)

Contre toute attente, Eta s’est à nouveau intensifié dans les eaux du golfe du Mexique et ce matin de ce mercredi est devenu un ouragan de catégorie 1 sur l’échelle Saffir-Simpson, avec des vents maximums soutenus qui battent à 120 km / h et des rafales plus fortes de 150 km / h.

Ces derniers jours, les prévisions météorologiques indiquaient qu’Eta resterait une tempête tropicale et qu’elle ne se transformerait pas en un phénomène plus puissant. Cependant, le système a contredit les prévisions et a gagné du terrain sur le chemin de la Floride.

Tel que rapporté par le Service météorologique national (SMN), tôt mercredi, le centre de l’ouragan Eta était situé à 615 kilomètres au nord-nord-ouest de Cabo Catoche, à Quintana Rooet à 180 kilomètres à l’ouest-sud-ouest de Port Charlotte, en Floride, où il devrait frapper le matin du 12 novembre.

Bien que le cyclone se dirige vers les États-Unis et que sa trajectoire ne représente pas un risque pour le Mexique, ses larges bandes nuageuses toucheront le territoire national tout au long de mercredi.

“Eta se déplacera sur le nord-est du golfe du Mexique, sa large circulation favorisera l’entrée d’humidité avec la probabilité d’averses et de fortes pluies ponctuelles dans la péninsule du Yucatan, en plus des rafales de vent de 50 à 60 km / h au Yucatan et Quintana Roo », a rapporté l’agence climatique de la Commission nationale de l’eau (Conagua).

L’ouragan Eta se dirige vers la péninsule de Floride (Photo: SMN / Conagua Clima)

Ainsi, de fortes précipitations ponctuelles sont attendues, de 25 à 50 litres par mètre carré, au Yucatán, au nord de Quintana Roo et au nord de Campeche. Ces tempêtes pourraient s’accompagner de décharges électriques, d’éventuelles chutes de grêle et de fortes rafales de vent, en plus d’une augmentation du niveau des rivières et des ruisseaux, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses du terrain.

De plus, l’entrée d’humidité qui favorisera le cyclone, rejoindra l’humidité de l’océan Pacifique et générera fortes pluies ponctuelles dans le sud de Veracruz, Oaxaca et Chiapas, ainsi que des intervalles d’averses, jusqu’à 25 l / m2, à Puebla et Tabasco.

Le phénomène continuera de progresser vers la péninsule de Floride, où il devrait toucher terre dans la matinée du jeudi 12 novembre. Cependant, avant d’entrer aux États-Unis, il se dégraderait en tempête tropicale, c’est-à-dire que ses vents maximums soutenus s’affaibliront et se déplaceront entre 65 et 118 km / h.

Eta, un système dévastateur

Une famille marche dans une rue inondée de Villahermosa, dans l’État de Tabasco, après le passage du cyclone Eta (Photo: . / Jaime Ávalos)

Le voyage d’Eta a été long et dévastateur.

Le cyclone a touché terre le 3 novembre dans le nord Le Nicaragua en tant qu’ouragan catastrophique de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson, a ensuite frappé le Honduras et le Guatemala, où il a laissé un bilan d’au moins 24 morts et des milliers de victimes.

Après avoir frappé l’Amérique centrale, il est retourné dans la mer des Caraïbes très affaiblie. Mais une fois dans l’eau, il est redevenu une tempête tropicale, et a frappé le sud-est du Mexique avec ses larges bandes nuageuses, laissant 184 191 personnes touchées à Tabasco et au Chiapas, en plus de 27 décès.

Sa tournée ne s’est pas terminée alors, et son centre est entré à Cuba le dimanche 8 novembre; et mardi 10, le phénomène a quitté l’île, prêt à se diriger vers la péninsule de Floride.

