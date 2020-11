Par Gustavo Palencia

TEGUCIGALPA, 5 novembre (.) – L’Eta, qui s’est affaiblie dans une dépression tropicale la veille, a continué de déverser jeudi de fortes pluies sur le Honduras et d’autres pays d’Amérique centrale, générant des inondations et des glissements de terrain qui ont fait des milliers de réfugiés et près d’une douzaine de morts. ont déclaré les autorités locales.

À 09h00 heure locale (15h00 GMT), la tempête était située à l’intérieur des terres à 130 kilomètres au sud-ouest de la ville côtière hondurienne La Ceiba, avec des vents maximums soutenus de 45 kilomètres par heure (km / h) et avançait à 15 km / h au nord-ouest en direction de San Pedro Sula.

«J’ai cinq enfants sur le toit de ma maison et personne ne m’aide à les faire sortir», a déclaré une femme du quartier de La Lima à Jérusalem, voisin de San Pedro Sula, à une chaîne de télévision, où l’eau couvrait les habitants presque jusqu’au fond. taille.

Jusqu’à jeudi matin, la Commission permanente de contingence (Copeco) du Honduras a signalé deux morts et six disparus à Eta, qui était un puissant ouragan de catégorie 4 lorsqu’il a touché terre mardi au Nicaragua, où il a fait au moins deux morts. .

Dans plusieurs départements du pays, les autorités ont fait état de graves dommages dus aux pluies, tels que des effondrements de routes, des ponts détruits et des débordements de rivières qui ont laissé 41 communautés coupées. Plus de 3 500 personnes ont été hébergées.

“La situation est grave, elle est choquante et nécessite une réaction professionnelle et rapide”, a avoué le président du Honduras, Juan Orlando Hernández, à une chaîne de télévision locale, ajoutant qu’ils enverraient des vedettes rapides et des hélicoptères pour s’occuper des personnes touchées.

“Les dégâts et les destructions se produisent dans la grande majorité des villes du pays”, a ajouté le président.

Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’Eta se déplace au-dessus de la mer des Caraïbes vendredi, où elle se renforcerait sur son chemin vers Cuba.

Au Guatemala, les autorités ont signalé 1 800 personnes évacuées et plus de 33 000 touchées, en plus de quatre décès. La force d’Eta a atteint la frontière entre le Panama et le Costa Rica, où plusieurs rivières ont débordé, selon les organisations de protection civile. (Reportage supplémentaire de Sofía Menchú à Guatemala City, Elida Moreno à Panama City et Álvaro Murillo à San José; écrit par Diego Oré à Mexico)