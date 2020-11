La dépression tropicale Eta est située sur la mer des Caraïbes, à 305 km à l’ouest-sud-ouest de Grand Cayman et à 365 km à l’est de Puerto Costa Maya, Quintana Roo Photo: (Conagua)

Le cyclone tropical Eta est situé à l’est de la côte du Quintana Roo. Ses bandes nuageuses garderont de fortes pluies dans le Chiapas, l’est d’Oaxaca, le Quintana Roo, le Tabasco et le sud de Veracruz.

Le Cold Front Number 12 traversera le nord-ouest du pays et provoquera des vents intenses avec poubelles et de fortes pluies ponctuelles (de 25 à 50 mm) en Basse-Californie., l’ouest de Chihuahua et Sonora, ainsi que d’éventuelles chutes de neige ou de grésil dans le nord de la sierra de Baja California.

De plus, des intervalles de douches (de 5,1 à 25 mm) sont prévus pour Campeche, Guerrero, Sinaloa et Yucatán, et des pluies isolées (0,1 à 5 mm) à Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit et Puebla.

Des vents sont prévus avec des rafales de 80 à 90 km / h et des tempêtes de poussière à Chihuahua et Sonora; rafales de 70 à 80 km / h avec poubelles en Basse Californie; rafales de 60 à 70 km / h en Coahuila, la mer de Cortez et l’isthme et le golfe de Tehuantepec, et vent avec rafales de 50 à 60 km / h à Nuevo León et Tamaulipas, ainsi que des houles de 1 à 2 m de haut sur la côte de Quintana Roo.

Photo: (Conagua)

Pour les entités de Mesa del Norte et Mesa Central, peu de potentiel pluviométrique et températures minimales de -5 à 0 degrés Celsius avec des gelées dans les zones élevées de Baja California, Chihuahua, Durango et Sonora; et des minimums de 0 à 5 degrés Celsius et des gelées possibles pour les zones montagneuses d’Aguascalientes, Mexico, Coahuila, État du Mexique, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas.

Intervalles de averses avec point fort (25 à 50 mm) dans: Baja California, Sonora, Chihuahua (ouest), Veracruz (sud), Oaxaca (est), Chiapas, Tabasco et Quintana Roo.

Intervalles d’averses (5,1 à 25 mm) dans: Sinaloa, Guerrero, Campeche et Yucatán.

Possible neige ou grésil: Sierra norte de Baja California.

Photo: (Conagua)

Les pluies pourraient être accompagnées de chocs électriques, de grêle possible et de fortes rafales de vent pendant les tempêtes. En plus d’une augmentation des niveaux des rivières et des ruisseaux, des glissements de terrain et des inondations dans les zones basses du terrain.

Températures minimales de -5 à 0 ° C avec gelées: Zones montagneuses de Basse Californie, Sonora, Chihuahua et Durango.

Températures minimales de 0 à 5 ° C et possibles gelées: Zones montagneuses de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, État du Mexique, Mexico, Tlaxcala, Puebla et Veracruz.

Vent avec rafales de 80 à 90 km / h et tempêtes de poussière: Sonora et Chihuahua.

Vent avec rafales de 70 à 80 km / h avec dépoussiéreurs: Baja California.

Photo: (Conagua)

Vagues de 1 à 2 mètres de hauteur significative: Côte du Quintana Roo.

Vallée du Mexique: des gelées sont prévues dans les zones montagneuses entourant la vallée du Mexique, un ciel nuageux pendant la journée, pas de pluie à Mexico et dans l’État du Mexique. Bancs de brouillard épars. Vent du nord-ouest de 10 à 20 km / h avec rafales de 35 km / h. À Mexico, une température maximale de 23 à 25 ° C et un minimum de 8 à 10 ° C sont prévues. Pour la capitale de l’État du Mexique, température maximale de 21 à 23 ° C et minimale de 2 à 4 ° C.

Péninsule de Basse-Californie: Ciel nuageux avec de fortes pluies occasionnelles en Basse-Californie, ainsi qu’un environnement très froid et une possible chute de neige ou de grésil dans les hautes terres du nord. Ciel nuageux et pas de pluie en Basse-Californie du Sud. Ambiance chaleureuse l’après-midi. Vent du nord-ouest de 20 à 35 km / h avec des rafales de 60 à 70 km / h dans le golfe de Californie et de 70 à 80 km / h, en plus des poubelles en Basse Californie.

Pacifique Nord: Ciel nuageux avec de fortes pluies ponctuelles à Sonora et des intervalles d’averses à Sinaloa. Très froid le matin et chaud l’après-midi. Vent d’ouest et nord-ouest de 20 à 35 km / h avec des rafales de 80 à 90 km / h, en plus des tempêtes de poussière à Sonora.

