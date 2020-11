PURULHÁ, Guatemala (AP) – Alors que les restes de l’ouragan Eta sont retournés dans les eaux des Caraïbes, les gouvernements d’Amérique centrale ont travaillé vendredi pour compter les personnes déplacées et mortes et récupérer les corps des personnes tuées dans les glissements de terrain et les inondations qui ont fait des dizaines de morts. du Mexique au Panama.

Il faudra plusieurs jours pour que l’ampleur des dégâts causés par Eta soit vraiment connue. Ses pluies torrentielles ont frappé des économies déjà étranglées par la pandémie COVID-19, ont laissé ceux qui n’avaient rien sans rien et ont exposé les lacunes des gouvernements incapables d’aider leurs citoyens et qui ont dû demander une assistance internationale.

Au Guatemala, une brigade de l’armée est arrivée vendredi dans le village de Queja de San Cristóbal Verapaz, où un glissement de terrain estimé a laissé 150 maisons enterrées la veille. Selon l’armée, plus de 100 personnes étaient portées disparues.

Vendredi après-midi, les membres de la communauté et l’armée ont commencé à récupérer les corps dans la région. Rubén Tellez, un porte-parole militaire, a déclaré que trois corps avaient été retrouvés sous des centaines de tonnes de boue, de pierres et de débris.

Dans la zone, les forces de secours ont tenté pendant plus de 8 heures et sur deux fronts différents d’atteindre la zone sous la pluie, en longeant les pentes, les montagnes et même en se submergeant dans la boue, selon des vidéos fournies par l’armée.

Selon les statistiques officielles, 1 272 personnes vivent dans le village de Quejá, où le glissement de terrain s’est produit.

Lors d’une conférence de presse, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei a déclaré qu’il pensait qu’il y avait au moins 100 morts à San Cristóbal Verapaz, mais a noté que cela n’était pas encore confirmé.

«La situation est compliquée dans ce domaine», a-t-il ajouté, soulignant que les sauveteurs avaient du mal à accéder au site.

Vendredi matin, la tempête tropicale Eta était située à 105 kilomètres (65 miles) à l’est de Belize City.

Dans le sud du Mexique, au nord de la frontière avec le Guatemala, 19 personnes sont mortes dans des glissements de terrain survenus dans différentes parties de l’état du Chiapas ou en raison de l’inondation des rivières en raison des fortes pluies enregistrées et attribuées à Eta, a indiqué Elías Morales Rodríguez, de la protection civile de cet État.

Le pire événement a eu lieu dans la région indigène et montagneuse de Chenalhó, où 10 personnes sont mortes en essayant de traverser une rivière très haute. Leurs corps ont été emportés et retrouvés en aval.

Le Service météorologique national du Mexique a déclaré qu’Eta provoquerait des pluies intentionnelles et même torrentielles en plusieurs points du sud-est du Mexique.

Les pluies qui ont duré une semaine ont gâché les récoltes, renversé des ponts et inondé les maisons à travers l’Amérique centrale. L’arrivée de l’ouragan Eta mardi après-midi dans le nord-est du Nicaragua a fait suite à des jours de pluie alors qu’il se déplaçait lentement vers la côte. Leur lent et sinueux voyage vers le nord à travers le Honduras a débordé de rivières qui à leur tour ont inondé les quartiers où les familles devaient grimper sur les toits pour attendre les secours.

Wendi Munguía Figueroa, 48 ans, et neuf membres de la famille se sont blottis vendredi sur le toit en tôle ondulée de leur maison entourée d’eaux brunes.

“Nous ne pouvons pas descendre de nos toits parce que l’eau nous atteint le cou dans la rue”, a déclaré Munguía, qui a à peine réussi à dormir environ deux heures jeudi soir dans la pluie intermittente et le froid humide.

Munguía n’avait pas encore vu de bateaux de sauvetage ni des autorités. Leurs voisins ont également trouvé refuge sur leurs toits.

Sa maison à La Lima, une banlieue de San Pedro Sula, est située presque sur les rives de la turbulente rivière Chamelecón et à une courte distance de la piste de l’aéroport international. Le quartier a été inondé en 1998 lors de l’ouragan Mitch – qui a fait plus de 9 000 morts en Amérique centrale – mais Munguía a déclaré qu’il y avait plus d’eau cette fois.

Il avait beaucoup plu depuis lundi même si le centre Eta n’est entré au Honduras que mercredi. En prévision des inondations, la famille de Munguía a commencé à soulever des appareils électroménagers et d’autres articles ménagers, mais l’eau est arrivée comme un torrent jeudi matin.

«En 10 minutes, ma maison était pleine», dit-il. “Nous ne pouvions sortir nulle part car il était déjà plein d’eau.”

Francisco Argeñal, météorologue en chef au Centre d’études atmosphériques, océanographiques et sismiques, a déclaré que jusqu’à 20 centimètres de pluie étaient tombés au cours des deux derniers jours dans certaines régions.

Le nombre de morts au Honduras est passé à au moins 21 personnes vendredi, selon les autorités locales, mais l’agence de gestion des urgences du pays n’en a signalé que huit.

“Nous savons qu’il y a beaucoup de morts, nous les avons vus, mais tant que nous ne recevons pas d’informations officielles, nous ne pouvons pas les certifier”, a expliqué Marvin Aparicio, chef du système de commandement des incidents de l’agence. “Au fil des heures, nous allons de commencer à voir, à notre grand regret, des peintures dantesques de personnes retrouvées mortes », a-t-il ajouté.

Le gouvernement hondurien estime que plus de 1,6 million de personnes ont été touchées par l’Eta et que malgré les sauvetages à San Pedro Sula et La Lima, les besoins sont grands et les ressources limitées.

“Je dirais que la capacité nationale est dépassée par l’ampleur de ce que nous constatons de l’impact”, a déclaré Maite Matheu, directrice au Honduras de l’organisation internationale d’aide humanitaire CARE. Le groupe utilisait son réseau de contacts dans le pays pour identifier les zones les plus durement touchées et répertorier leurs besoins les plus urgents.

Le ministre hondurien des Affaires étrangères, Lisandro Rosales, a déclaré sur Twitter que “les dommages que nous laisse #Eta sont énormes et que les finances publiques sont à un moment critique en raison du COVID-19, nous avons appelé la communauté internationale à accélérer le processus de redressement et de reconstruction. ».

Les observateurs prévoyaient que le chaos généré par Eta poussera davantage de personnes à quitter les pays qui ont été l’une des principales sources de migrants vers les États-Unis au cours des deux dernières années.

“En ce moment, avec cette situation, cela va être un exode. Exode massif de migrants vers le nord”, a déclaré Matheu.

Tôt vendredi matin, la dépression tropicale Eta avait des vents maximums soutenus de 55 kilomètres par heure (35 miles par heure) et se déplaçait vers le nord à 13 km / h (7 mph). Elle devrait devenir une tempête tropicale avant de s’approcher des îles Caïmans samedi et de traverser Cuba dimanche. De là, il pourrait atteindre la Floride ou se diriger éventuellement vers la côte américaine du golfe du Mexique, bien que le chemin à long terme reste incertain.

“Tout ce qui sortira (d’Amérique centrale) restera pendant un certain temps”, a déclaré Phil Klotzbach, chercheur sur les ouragans à la Colorado State University. “Je ne suis pas convaincu que nous en ayons fini avec Eta.”

___

Martínez a rapporté du Honduras. Les journalistes d’Associated Press Marlon González à Tegucigalpa, Seth Borenstein à Kensington, Christopher Sherman à Mexico et Manuel de la Cruz au Chiapas ont contribué à ce rapport.