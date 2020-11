La tempête tropicale Eta a déversé de la pluie dans le nord de la Floride après avoir touché terre jeudi matin au nord de Tampa Bay, très peuplée, puis s’est accélérée dans l’Atlantique au large des côtes voisines de la Géorgie et des Carolines.

MiamiWorld / local10

Des inondations ont été signalées, mais aucun dommage majeur n’a été signalé, bien qu’un décès en Floride soit lié à la tempête.

Certaines parties des Carolines ont vu de trois à sept pouces de pluie jeudi après-midi en raison d’une combinaison d’humidité transportée par le front froid qui a poussé Eta à travers la Floride et d’humidité du golfe du Mexique apportée par le système tropical. .

Cela a entraîné des inondations soudaines, de multiples sauvetages d’eau et des fermetures de routes, et au moins un pont s’est effondré, a déclaré Sandy LaCourte, météorologue au National Weather Service à Greenville, en Caroline du Sud.

“Malheureusement, ce fut une journée difficile pour les Carolines aujourd’hui”, a déclaré LaCourte.

Plus tôt, Eta a atterri près de Cedar Key, en Floride, avant de se déplacer vers le nord-est à travers l’État, selon le National Weather Service de Miami. La tempête est apparue dans les eaux de l’Atlantique tôt jeudi après-midi et devait passer juste au large de la Caroline du Sud et de la Caroline du Nord alors qu’elle descendait la côte sud-est jusqu’à vendredi matin.

À 16 h, la tempête s’est concentrée à environ 150 kilomètres au sud-sud-ouest de Charleston, en Caroline du Sud. Il avait subi des vents de plus de 65 km / h et se déplaçait vers le nord-est à 30 km / h.

Bien que ce ne soit pas la tempête la plus puissante à avoir frappé les États-Unis cette année, l’Eta a tout de même eu un impact important sur toute la région de Tampa Bay, qui abrite plus de 3,5 millions de personnes dans cinq comtés côtiers. Aucune évacuation obligatoire n’a été ordonnée, mais les autorités ont ouvert des abris pour tous ceux qui en avaient besoin. Les médias locaux ont rapporté que seule une poignée de personnes se sont présentées.

À Bradenton Beach, en Floride, Mark Mixon est entré dans son garage inondé en plaçant des sacs de sable autour de sa maison mercredi soir et a été électrocuté, a déclaré Jacob Saur, directeur de la sécurité publique du comté de Manatee. Il y avait des appareils électriques branchés dans le garage et Mixon a été tué lorsqu’il est entré dans l’eau, a déclaré Saur.

Les sauveteurs ont dû attendre Florida Power and Light, qui répondait aux pannes de courant de la tempête, pour fermer le réseau électrique du quartier où vivait Mixon avant de pouvoir aider, a déclaré Saur.

La tempête a forcé la fermeture de certaines voies des ponts de Tampa Bay en raison d’une onde de tempête, mais elles ont rouvert jeudi. Il a également rouvert le pont Sunshine Skyway, qui relie les comtés de Pinellas et de lamantins.

Auparavant, les pompiers de Tampa ont secouru une douzaine de personnes qui ont été piégées par des inondations dues aux ondes de tempête sur le boulevard Bayshore, à côté de la baie. Certains véhicules sont restés sur la route jeudi. Les quartiers isolés ont également subi suffisamment d’inondations pour être évacués.

JP Brewer, propriétaire de Salty’s Gulfport, faisait le ménage après l’inondation de son restaurant en bord de mer jeudi matin.

«C’était pas mal hier soir quand je suis entré», a-t-il dit, ajoutant au fait qu’il y avait déjà 3 à 4 pouces (8 à 10 centimètres) d’eau à l’intérieur juste avant la marée haute. «Nous sommes ici en train de faire notre nettoyage aujourd’hui et d’évaluer les dégâts. Je pense que nous avons plutôt bien fait compte tenu de la gravité de la situation hier soir.

Plusieurs voiliers ont été libérés de leurs amarres et ont atterri à Gulfport, y compris le navire où Mo Taggart vit depuis deux ans avec son chien. Vous pensez que le navire est une perte totale.

“Je veux dire, c’était un désastre”, a déclaré Taggart. «Je veux dire, je suis venu ici. Mon bateau est juste contre la digue, il se brise, se brise… J’ai besoin d’un autre bateau. Je veux retourner à l’eau, (mon chien) veut être de retour dans l’eau ».

Le président Donald Trump a approuvé une déclaration d’urgence fédérale pour 13 comtés le long ou près de la côte du golfe du Mexique, les ajoutant aux comtés du sud de la Floride précédemment touchés par la tempête.

La tempête s’était glissée dans le golfe du Mexique plus tôt cette semaine après avoir traversé le sud de la Floride dimanche.

Eta a frappé le Nicaragua pour la première fois en tant qu’ouragan de catégorie 4, tuant au moins 120 personnes en Amérique centrale et au Mexique, avec plus de scores perdus. Il s’est ensuite déplacé vers le golfe du Mexique tôt lundi, près de l’endroit où les Everglades rencontrent la mer.

Eta a ensuite traversé la chaîne d’îles des Florida Keys sur Lower Matecumbe Key, mais les zones densément peuplées des comtés de Miami-Dade et de Broward au nord-est ont subi la plupart des fortes pluies et des inondations.

C’était la 28e tempête nommée d’une saison des ouragans dans l’Atlantique, égalant le record de 2005 pour les tempêtes nommées. Un système nommé 29, la tempête tropicale Theta, s’est centré à environ 730 kilomètres au sud-sud-ouest des Açores jeudi et s’est effondré vers l’est.

Cette saison extrêmement chargée a braqué les projecteurs sur le changement climatique, qui, selon les scientifiques, provoque des tempêtes plus humides, plus fortes et plus destructrices.