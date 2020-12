Aujourd’hui, la saison estivale 2020-202 a officiellement commencé1 fixé par le gouvernement de la province de Buenos Aires, qui fonctionnera jusqu’au Le 4 avril. Pendant cette période, les citoyens peuvent se rendre dans différentes régions du pays pour passer l’été. Il sera nécessaire de respecter protocoles sanitaires et traiter le certificat d’enregistrement correspondant pour profiter du tourisme pendant ces mois.

À partir d’aujourd’hui, les certificats peuvent être traités pour certains points de la province de Buenos Aires, tels que Côte atlantique, Oui Terre de Feu Quelles sont les provinces qui ils ont déjà réglementé le protocole. Dans le reste de la journée, aujourd’hui et demain, ils seront ajoutés Neuquén, Santa Fé, Entre Ríos, Jujuy et les nouvelles municipalités de la province de bons Aires.

Une fois le permis de circulation établi, il est reçu par courrier. Il peut être imprimé si vous souhaitez le transporter au format papier. et ceux qui ont le Application bienveillante, l’autorisation y sera affichée.

Ensuite, étape par étape pour obtenir le certificat d’été:

2. Ensuite, vous devez choisir si vous avez DNI argentin ou pas et puis le destination à qui tu veux voyager

3. Ensuite, vous devez remplir les données personnel de l’utilisateur qui le traite et de l’ensemble du groupe familial qui voyagera avec lui.

Parmi les données personnelles demandées à l’utilisateur qui traite l’autorisation figurent les nom et prénom, pièce d’identité, adresse, téléphone portable et e-mail. Il vous sera également demandé de saisir un contact de urgence.

4. Une fois ces informations saisies, l’application offrira la possibilité d’ajouter les détails du groupe familial avec lequel vous allez voyager. Il existe deux alternatives: «plus de 13 ans qui utilise l’application Caring» ou «Moins de 13 ans ou plus qui n’utilise pas l’application Caring». L’option correspondante est choisie et les informations demandées sont complétées: nom et prénom, date de naissance, téléphone portable et pièce d’identité. Vous devez également indiquer le lien avec cette personne.

5. Ensuite, vous devez ajouter la destination et les données de transport. En ce qui concerne l’hébergement, il est nécessaire d’indiquer le Rendez-vous et le endroit où l’utilisateur séjournera. En ce sens, il faut dire si c’est votre propre logement ou à louer. Dans le cas d’un logement loué, la possibilité d’ajouter un document justifiant la réservation est offerte.

Concernant le mode de transfert, l’utilisateur doit indiquer s’il voyagera dans un Vehicule propre ou dans autobus Ou tout autre façon. Dans le cas de voyager dans votre propre voiture, vous devez indiquer les données de la voiture. Et dans le cas de voyager en bus, par exemple, la possibilité de joindre documentation à l’appui.

Une fois toutes les données complétées, vous devez envoyer le demande et attendez la réponse qui sera reçue au cours de la 48 heures. L’utilisateur recevra un code de gestion. Pour suivre la procédure, vous devez saisir ce lien https://form-ddjj-verano.argentina.gob.ar/certificado/consulta et effectuer la requête en saisissant votre DNI et le code susmentionné.

À partir du 15 janvier, il sera nécessaire de terminer la procédure au moins 3 jours avant le voyage.

Protocoles pendant la saison estivale

Les mesures générales qui établissent les protocoles des activités touristiques mettent l’accent sur distanciation sociale, lavage fréquent des mains et utilisation de masques faciaux pour la réalisation de tout type d’activité touristique.

Dans la province de Buenos Aires, selon le ministère de la Production, dans le cas des hôtels et des hébergements, les espaces communs ne seront pas activés comme salon, salles polyvalentes ou jeux.

En ce qui concerne la campings, son fonctionnement sera activé avec une capacité de 50%, permettant à la parcelle de camping entre les deux. L’utilisation des salles de bain et des vestiaires sera déterminée par un système de quarts de travail pour éviter les foules pendant que les espaces de jeux et les terrains de sport ne seront pas activés.