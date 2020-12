Dès le matin, il a été possible d’observer le volcan Popocatepetl avec émission de gaz volcaniques qui se sont dispersés vers le sud-est, selon le suivi du Centre national de prévention des catastrophes (Cenapred).

Les autorités ont recommandé à la population “d’ignorer les rumeurs et d’être attentive aux informations diffusées par la Coordination nationale de la protection civile via ses canaux et comptes officiels” qui sont: www.gob.mx/cenapred et @CNPC_MX sur twitter.

Les numéros de téléphone permettant à la population de signaler les urgences associées à l’activité volcanique sont le 800-713-4147 et le 911.

Popocatépetl est l’un des volcans les plus actifs du pays et est situé dans les limites territoriales des États de Morelos, Puebla et de l’État du Mexique. Il se trouve à 72 km au sud-est de Mexico, à 43 km de Puebla, à 63 km de Cuernavaca et à 53 km de Tlaxcala. Et il a une altitude de 5500 mètres au-dessus du niveau de la mer.

“El Popo” est toujours actif et selon des scientifiques de l’Université de Manchester, c’est le cinquième volcan à risque de faire éruption dans les prochaines années.

Au Mexique, il y a au moins 46 volcans actifs, mais seuls six d’entre eux sont déclarés par Cenapred comme à haut risque, c’est pourquoi il surveille leur activité pour réagir en temps opportun en cas d’urgence ou d’éruption majeure.

Les volcans à haut risque sont: Popocatepetl; le Volcán de Fuego, à Colima; le Ceboruco, à Nayarit; le Pico de Orizaba, aux limites de Veracruz et Puebla; le Chichón, au Chiapas et le Tacaná, à la frontière avec le Guatemala.

En cas d’explosion majeure du Popocatepetl, cela ne déclencherait pas une détonation en chaîne, car chaque volcan est indépendant, chaque volcan a ses propres conduits, ses propres sources de magma, qui ne sont pas directement liées, de telle sorte que l’activité d’un volcan cela n’affectera pas l’activité des autres volcans en haut ou en bas.

Feu de signalisation d’avertissement volcanique

Cenapred est l’organe chargé de surveiller en permanence l’activité des volcans du pays, afin de déterminer les niveaux de danger, de cette manière il peut émettre des mesures de sécurité préventives.

Dans le cas de Jaune Phase 2, ce qui signifie qu’il y a une augmentation de l’activité avec la présence de panaches de vapeur d’eau et de gaz, des chutes de cendres, des fragments incandescents, la création et la destruction de dômes de lave, des coulées pyroclastiques et des coulées de boue et de débris à courte distance. Les deux autres phases ont les caractéristiques suivantes:

vert

Dans cette phase, il y a peu ou pas d’activité qui a seulement, sur recommandation de la Commission, que les résidents restent informés des itinéraires d’évacuation, des points de rencontre et des abris temporaires. Dans sa première phase, le volcan est considéré comme calme et dans la seconde, il a des manifestations minimales ou une activité sismique spontanée.

rouge

Une alerte volcanique rouge n’est pas seulement un signal d’alarme, c’est aussi un signe que les autorités et la population doivent commencer à évacuer les zones susceptibles d’être touchées en cas d’explosion du colosse. Dans sa première phase, on considère qu’il existe un danger intermédiaire à élevé qui présente des colonnes éruptives de plusieurs kilomètres, ainsi qu’une importante chute de cendres et des coulées pyroclastiques et de la boue dans les zones voisines.