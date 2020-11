31/07/2020 Embouteillage sur l’A-49 en direction de Huelva, lors de l’opération de départ d’été en Andalousie. À Séville (Andalousie, Espagne), le 31 juillet 2020. POLITICA Mar a Jos L pez – Europa Press

L’effondrement de la demande dû à la pandémie retardera le développement de ce type de véhicule au-delà du milieu de la prochaine décennie.

MADRID, 25 ANS (EUROPA PRESS)

Seulement 1% des voitures qui seront vendues en Europe seront entièrement autonomes (niveau 5) en 2035, comme sur le marché chinois, tandis qu’aux États-Unis ces modèles débarqueront plus tard, selon le rapport ‘Digital Auto Report 2020’ préparé par le cabinet de conseil PwC.

Comme indiqué dans cette étude, les fermetures d’économies du monde entier causées par la pandémie auront un impact «significatif» sur le secteur. À court terme, les ventes et la production de véhicules ont chuté, mais à long terme cette situation aura des conséquences telles qu’un ralentissement des investissements et un retard dans le développement de la voiture autonome, qui ne sera une réalité sur le marché qu’après plus au-delà de 2035.

Ainsi, les ventes de modèles au stade d’autonomie le plus avancé sur les trois principaux marchés mondiaux (Union européenne, Chine et États-Unis) n’atteindront pas 1% du total, dans le meilleur des cas, avant 2035.

De plus, les voitures autonomes de phase 4 représenteront environ 15% des ventes en Europe et en Chine, alors qu’elles ne représenteront que 2% du marché aux États-Unis.

Tout cela en raison de la crise provoquée par le coronavirus, qui a affecté la demande. Selon les dernières estimations de PwC, les ventes mondiales de véhicules en 2020 devraient chuter de 13,9% à 64,6 millions d’unités. Ainsi, la production sera contenue à 18,9%, avec 59,6 millions de voitures. Rien qu’en Europe, les immatriculations chuteront de 28% cette année, tandis que la fabrication de véhicules diminuera de 26,9% par rapport aux données de 2019.

Pour l’année prochaine, les attentes mondiales annoncent une reprise partielle du marché, avec une augmentation des ventes de 10,1% et une production de 25,2%.

ÉVOLUTION DE LA VOITURE CONNECTÉE

Dans son analyse, PwC explique qu’en raison des exigences réglementaires aux États-Unis et en Europe, il est prévu qu’en 2025, le parc de véhicules entièrement connectés dépassera 50% dans l’Union européenne, alors que ce niveau sera atteint en 2023 aux États-Unis. Aux États-Unis, et en Chine en 2029. De son côté, la conduite autonome évoluera avec un éventail de cas d’usages, «mais ils seront encore marginaux».

Le rapport conclut également que la situation générée par Covid-19 et la baisse des investissements ralentiront la transition vers de nouveaux modèles de mobilité, même si la mobilité partagée devrait se développer.

Quant à la voiture électrique, en 2025, 17% et 19% des nouveaux modèles vendus respectivement en Europe et en Chine seront «zéro émission», bien qu’aux États-Unis ce pourcentage ne sera que de 5% »en raison du manque de incitatifs des autorités nord-américaines “.

<< L'évolution de la pandémie marquera l'avenir d'un secteur qui a diminué sa capacité à investir dans le développement de nouvelles technologies, mais qui se concentre désormais sur le court terme, principalement sur les restrictions d'émissions et le développement de véhicules. de l'énergie électrique mais surtout pour récupérer au plus vite les niveaux de ventes et de production mondiaux d'avant Covid-19 », a indiqué le responsable du secteur Automobile de PwC, Manuel Díaz.