20/02/2019 ÉCONOMIE ABERTIS

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Abertis et Manulife Investment Management ont signé une entente avec Macquarie Infrastructure Partners II, un fonds géré par Macquarie Infrastructure and Real Assets, et avec une filiale de Skanska AB pour l’acquisition d’une participation de 100% dans la concession Elizabeth River Crossings, dans la région de Hampton Roads (Virginie, États-Unis).

Ainsi, Abertis réalise son premier investissement majeur dans ce pays d’Amérique du Nord et continue de promouvoir sa stratégie de croissance.

L’acquisition sera réalisée par le biais d’un consortium dans lequel Abertis détiendra un maximum de 68%, qui pourrait être réduit à un minimum de 51%, comme indiqué par la société espagnole à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV).

L’accord de vente, conclu pour un «fonds propres» total d’environ 1 milliard d’euros, est soumis à l’approbation des autorités de régulation et à d’autres conditions habituelles, et les parties s’efforcent de parvenir à la clôture le plus rapidement possible.

Gestion de placements Manuvie, un investisseur institutionnel à long terme dans le secteur des infrastructures, a conclu cette entente par l’entremise de John Hancock Life Insurance Company. John Hancock est la filiale américaine de Manuvie et est membre du consortium avec Abertis.

La nouvelle politique financière d’Abertis annoncée cette semaine a apporté, entre autres, la flexibilité financière nécessaire à cette opération. Abertis financera l’opération par une combinaison de liquidités disponibles et de prêts existants.

Le PDG d’Abertis, José Aljaro, a déclaré que «cette acquisition représente une nouvelle étape dans la stratégie de croissance ambitieuse du Groupe Abertis, avec l’acquisition d’une solide plateforme aux États-Unis, un pays résolument engagé dans la collaboration publique. -privé et le cadre concessionnel “.

“Nous sommes également très heureux de démarrer une collaboration avec John Hancock. Cette opération a été possible grâce au soutien actif de nos actionnaires, Atlantia, ACS et Hochtief”, a-t-il ajouté.

Abertis a souligné que l’acquisition de ce nouvel actif en Virginie est une autre étape importante de sa stratégie de croissance sur le marché clé des États-Unis, l’un des plus importants objectifs d’investissement dans les infrastructures au monde.

Il représente également la deuxième acquisition majeure d’Abertis en moins d’un an, après le rachat, en juin, du contrôle du RCO mexicain pour près de 5 000 millions d’euros, ce qui montre, selon le groupe, la capacité d’Abertis à gérer effectivement son portefeuille de concessions, remplaçant les concessions en voie d’achèvement par de nouveaux actifs aux perspectives d’avenir solides.

Abertis aura le contrôle de la société qu’elle consolidera par conséquent dans ses comptes et, grâce à la longue durée de cette concession, elle ajoutera 13% à son carnet de commandes de résultat brut d’exploitation (Ebitda).