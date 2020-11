Le démocrate dirigerait dans le Wisconsin mais le président le dirige en Pennsylvanie et au Michigan, entre autres

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Le président, Donald Trump, et le candidat démocrate, Joe Biden, maintiennent toujours leurs options de remporter la victoire avec une bonne poignée d’États encore intacts en raison du retard du décompte dû au nombre élevé de votes exprimés par courrier et à l’avance pour ces élections.

À l’heure actuelle, les projections des médias grand public rapprochent Biden pour atteindre le nombre magique de 270 délégués au Collège électoral, l’organe qui est en fin de compte chargé d’élire le président aux États-Unis.

Ainsi, le démocrate a une estimation entre 238 et 224 délégués, selon les médias, tandis que le président prendrait 213 représentants, un chiffre qui semble unanime dans toutes les projections.

La victoire de Biden en Arizona, un État que Trump a remporté en 2016, lui a donné une boule d’oxygène et pourrait atteindre 270 voix au Collège électoral même sans la Pennsylvanie, l’un des États charnières de cette élection que les experts considèrent comme la clé de la Maison Blanche puisqu’elle donne 20 voix. Pour ce faire, selon Bloomberg, il aurait besoin de la victoire au Michigan et au Wisconsin, ainsi qu’au Nevada.

NOMBRE OUVERT

Dans tous ces États, il y a encore de nombreux votes non comptabilisés en raison du nombre important de votes par correspondance et par anticipation. Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, un démocrate, a indiqué qu’un million de voix n’ont pas encore été décomptées. “J’ai promis aux pensilvanos que nous compterions chacun des votes et c’est ce que nous allons faire”, a-t-il écrit sur son Twitter.

“Nos comtés travaillent sans relâche pour traiter les votes et aussi rapidement et précisément qu’ils le peuvent”, a-t-il défendu, confronté à des critiques pour la lenteur du processus. Selon les médias, Trump serait actuellement en tête du recomptage, avec environ 56% des votes, mais une fois que le vote anticipé, prévisible favorable à Biden, aura été calculé, les données pourraient changer.

Quant au Wisconsin, où il y a 10 délégués en jeu, Biden semble avoir pris la tête maintenant, avec tous les votes dans le comté de Milwakee, où se trouve la plus grande ville de l’État. Si les données actuelles sont maintenues, le démocrate pourrait arracher l’État à Trump, qui a gagné ici en 2016 par seulement 22000 voix.

Au Michigan, les autorités ont déjà déclaré que le décompte pourrait être prolongé jusqu’à vendredi. Ici, pour l’instant, les 16 délégués du Collège électoral iraient à Trump, qui mène avec 51,4% des voix, selon Fox News.

Dans le cas du Nevada, pour le moment, les deux candidats sont très égaux, avec une différence de seulement 8 000 voix. Ici, le comté de Clark, où se trouve Las Vegas, a déjà terminé le décompte des trois quarts des votes, mais on ne sait pas si ceux qui restent à compter le sont à l’avance ou en personne, selon CNN. Cependant, gagner le Nevada ne retirerait pas le soutien de Trump, puisque Hillary Clinton a gagné ici en 2016.

Une victoire en Géorgie et en Caroline du Nord donnerait également à Biden des options de victoire supplémentaires, mais dans les deux États, Trump est actuellement en tête. Les deux postes confèrent une bonne poignée de représentants au collège électoral, 16 pour le premier et 15 pour le second.

OPTIONS POUR TRUMP

Quant à Trump, ses options sont de gagner au moins quatre de ces cinq États: la Géorgie, la Caroline du Nord, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, selon Bloomberg. Le président les a tous remportés en 2016 et si maintenant Biden parvient à en arracher au moins deux – sans compter la Caroline du Nord – alors il sera proclamé vainqueur.

Mais il y a aussi un scénario dans lequel le concours pourrait être réduit à un seul vote électoral ou même atteindre une égalité. Maine, l’un des deux États avec le Nebraska qui n’accorde pas tous ses délégués au candidat le plus voté et où l’un des quatre délégués serait encore à distribuer – les trois autres seraient pour Biden.

Si Trump remportait ce vote et perdait le Wisconsin et la Caroline du Nord, souligne Bloomberg, les deux candidats auraient alors 269 voix électorales. Dans ce cas, l’élection du président irait à la Chambre des représentants, où la délégation de chaque État dispose d’une seule voix.

Les prévisions sont que si nécessaire, même si les démocrates auront la majorité des sièges à la Chambre basse après ces élections, il y aura une majorité de délégations républicaines, ce qui donnerait à Trump une victoire a priori.