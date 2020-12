26/11/2019 Francesco Starace, PDG d’Enel, lors de la présentation du plan stratégique 2019 ESPAGNE EUROPE MADRID ECONOMY ENEL

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Enel Green Power, filiale d’Enel en énergies renouvelables, et NextChem, filiale du groupe Maire Tecnimont, ont signé un protocole d’accord (MoU) pour le développement d’une usine de production d’hydrogène vert à partir d’électrolyse aux États-Unis, ont rapporté le énergique.

Plus précisément, le projet, qui devrait être opérationnel en 2023, convertira l’énergie renouvelable de l’une des centrales solaires d’Enel aux États-Unis en hydrogène vert qui sera fourni à une bioraffinerie.

Le PDG d’Enel Green Power, Salvatore Bernabei, a déclaré que cette alliance représentait “la dernière étape dans l’engagement du groupe à promouvoir le développement de l’hydrogène vert”.

En vertu de cet accord, NextChem agira en tant qu’entrepreneur «EPC» clé en main et partenaire technologique et d’ingénierie, fournissant à Enel Green Power l’assistance technique nécessaire dans le cadre du développement et de la mise en œuvre du projet.

La société énergétique italienne évalue activement les opportunités de colocaliser des électrolyseurs, qui utilisent l’électricité pour diviser l’eau en hydrogène et oxygène, via sa ligne de développement aux États-Unis.

En combinant deux ou plusieurs technologies, telles que l’énergie solaire et un électrolyseur, Enel Green Power peut créer une usine intégrée qui peut tirer parti de plus de flux de revenus et / ou générer plus d’options d’atténuation des risques. Aux États-Unis, la société se concentre sur les États où elle a une présence opérationnelle, comme le Texas, l’Utah et le Dakota du Nord.

Enel Green Power développe des projets dans le segment de l’hydrogène vert en Italie, en Espagne, au Chili et aux États-Unis. Étant donné que l’hydrogène vert est une nouvelle application commerciale, le groupe Enel, société mère d’Endesa en Espagne, surveille les développements pertinents du marché pour identifier le moyen le plus efficace de réaliser ses plans visant à augmenter sa capacité d’hydrogène vert à plus de 2 gigawatts. (GW) d’ici 2030.