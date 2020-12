WASHINGTON (AP) – La Cour suprême a rejeté vendredi un procès soutenu par le président Donald Trump pour annuler la victoire électorale de Joe Biden, mettant fin à une tentative désespérée de porter des questions juridiques déjà rejetées par les juges d’État devant la plus haute cour du pays. fédéral.

Trump a regretté la décision vendredi soir avec un message sur Twitter: «La Cour suprême nous a vraiment laissé tomber. Sans sagesse, sans courage! ».

La décision de la Haute Cour était une nette répudiation d’une initiative juridique qui, bien que largement considérée comme douteuse, a été approuvée par le président, les procureurs généraux républicains de 19 États et 126 députés du parti à la Chambre des représentants.

C’était la deuxième ordonnance de la Cour suprême cette semaine rejetant les demandes républicaines de s’impliquer dans le résultat des élections de 2020 et de renverser la volonté des électeurs exprimée lors des élections, qui, selon les responsables républicains et démocrates, étaient libres et équitables. Les juges ont rejeté mardi un appel des républicains de Pennsylvanie.

Le Collège électoral se réunit lundi pour élire officiellement Biden comme prochain président.

Selon Trump, le procès intenté par le Texas contre la Géorgie, le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin était “le plus grand” et entraînerait l’annulation par la Cour suprême de l’importante majorité de Biden au Collège électoral, permettant au président de servir quatre ans de plus à la Maison Blanche. .

Dans une brève ordonnance, le tribunal a déclaré que le Texas n’avait pas le droit légitime de poursuivre ces États car “il n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable dans la manière dont un autre État mène ses élections”.

Les ministres Samuel Alito et Clarence Thomas, qui ont précédemment déclaré que le tribunal n’avait pas le pouvoir de rejeter les poursuites entre États, ont déclaré qu’ils auraient écouté la dissidence du Texas. Mais ils n’auraient pas fait ce que le Texas voulait avant qu’une résolution de procès ne soit publiée, et réservée à Biden les 62 votes électoraux de ces quatre États.

La Cour suprême a trois ministres nommés par Trump. Lors de la tentative du président d’obtenir la ratification rapide de la ministre Amy Coney Barrett, nommée par lui, Trump a indiqué qu’elle serait nécessaire pour toute demande post-électorale. Apparemment, Barrett a été impliqué dans les deux cas cette semaine. Aucun des ministres nommés par Trump n’était en désaccord dans les deux cas.

18 autres États dans lesquels le président a remporté les élections le mois dernier, 126 républicains au Congrès et Trump lui-même se sont joints au Texas pour demander aux ministres d’examiner l’affaire, avec lesquels ils ont tenté d’empêcher les électeurs de voter en faveur. de Biden.

Les quatre États poursuivis par le Texas avaient demandé au tribunal de rejeter l’affaire pour défaut de fond. Ils étaient soutenus par 22 autres États et le District de Columbia.

Le soutien républicain au procès et son appel à annuler des millions de votes dans quatre États cruciaux sur la base d’allégations non fondées de fraude était une démonstration extraordinaire de la volonté du parti de renverser la volonté des électeurs. Les membres de la Chambre des représentants qui ont soutenu le procès incluent le chef républicain de cette instance, Kevin McCarthy, et le chef de la discipline du caucus minoritaire, Steve Scalise.

“Ce procès est un acte de désespoir républicain trépidant qui viole les principes consacrés dans notre démocratie américaine”, a écrit vendredi la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, dans un message aux démocrates.

Certains républicains ont exprimé leur inquiétude face à l’affaire. Beaucoup d’autres sont restés silencieux malgré les réitérations de Trump selon lesquelles il a raté sa chance pour un deuxième mandat en raison d’une fraude généralisée.

«Le Texas est un grand État, mais je ne sais pas exactement pourquoi il a le droit de dire à quatre autres États comment gérer leurs élections. J’ai donc du mal à élucider la base de ce procès », a déclaré le sénateur républicain Lamar Alexander à Chuck Todd de NBC dans une interview pour« Meet The Press »qui sera diffusée dimanche.

Merchant a rapporté de Houston et Richer de Boston. Les journalistes d’Associated Press David Pitt, à Des Moines, Iowa, ont contribué à ce rapport. John Hanna, à Topeka, Kansas; Amy Beth Hanson, à Helena, Montana; James MacPherson, à Bismarck, Dakota du Nord; Keith Ridler, à Boise, Idaho; Michelle Price, à Las Vegas, et Sophia Eppolito et Lindsay Whitehurst à Salt Lake City.