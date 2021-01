05/07/2019 6 mai 2019 – New York, New York, United States: Michael Cohen quitte son immeuble Park Avenue sur son chemin pour son premier jour de prison. Cohen, l’ancien avocat personnel du président Donald Trump, vice-président exécutif de l’organisation Trump et vice-président national des finances du Comité national républicain, a rendu compte à une prison fédérale d’Otisville, New York, où il commencera à purger une peine de trois ans. . Il a plaidé coupable en août 2018 d’évasion fiscale, de fausses déclarations à une banque et de violations du financement de campagne liées à des paiements silencieux qu’il a effectués ou orchestrés au nom de Trump et a admis avoir fait de fausses déclarations au Congrès, mentant sur la durée des pourparlers concernant un la future Trump Tower à Moscou «par loyauté» envers Trump. (James Messerschmidt / Contact) POLITIQUE INTERNATIONALE James Messerschmidt

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Michael Cohen, qui pendant dix ans a été responsable des arrangements personnels du président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé hier soir qu’il témoignerait contre le président et sa famille pour “faute” indéterminée.

«On m’a demandé et j’ai accepté de coopérer avec diverses agences gouvernementales pour témoigner de la mauvaise conduite de Trump et de sa famille», a fait savoir Cohen via son compte Twitter.

“Je fais cela en grande partie parce que Trump et sa famille ont tenté, et heureusement échoué, de détruire la démocratie des États-Unis”, a ajouté Cohen, à propos de l’assaut contre le Capitole mené mercredi dernier par des partisans du président, à que l’opposition démocrate a accusé d’encourager l’insurrection.

L’avocat handicapé de 53 ans a été condamné en 2018 à trois ans de prison dans l’État de New York après avoir plaidé coupable de plusieurs crimes, dont un parjure devant le Congrès américain et une violation des lois sur le financement des campagnes.

Ce dernier impliquait des paiements «d’argent secret» à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels, effectués par Cohen lui-même au nom de Trump, selon l’avocat.

Cohen a travaillé pour Trump pendant plus d’une décennie et a souvent été décrit comme le «plombier» de Trump jusqu’à ce qu’il y ait une rupture entre eux. L’avocat a fini par porter de graves accusations contre lui au tribunal et au Congrès.

En mai de l’année dernière, il a été libéré de la prison fédérale pour être incarcéré à domicile, puis renvoyé en prison et relâché à nouveau deux semaines plus tard. Il devrait purger le reste de sa peine en résidence surveillée.