WASHINGTON (AP) – Le Congrès a approuvé vendredi un projet de loi sur les dépenses intérimaire de deux jours, évitant un arrêt partiel du gouvernement et gagnant du temps dans des négociations lentes sur un programme d’aide de près de 1 billion de dollars pour lutter contre le conséquences du coronavirus.

Les discussions pour définir l’aide à la pandémie continuent d’avancer, ont déclaré les deux parties, mais la négociation de solutions aux derniers désaccords est difficile. Les sessions se poursuivront au cours du week-end et les dirigeants de la Chambre espèrent que l’énorme paquet, qui rassemble de nombreuses affaires inachevées du Capitole en 2020, pourra être mis aux voix dimanche.

La chambre basse a approuvé le projet de loi par 320 voix pour et 60 contre. Le Sénat l’a approuvé par vote vocal presque immédiatement après, et le président Donald Trump l’a signé vendredi soir.

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que les deux parties restaient déterminées à parvenir à un accord, même après que les démocrates aient lancé une campagne concertée pour bloquer une tentative républicaine de réduire les pouvoirs de crédit d’urgence de la Réserve fédérale. Ils ont déclaré que la proposition républicaine priverait le président élu Joe Biden d’outils cruciaux pour gérer l’économie.

Les négociations ont traîné vendredi soir, mais il semblait peu probable qu’un accord soit conclu avant samedi, ont déclaré les législateurs et leurs conseillers.

Le programme d’aide de 900 milliards de dollars est sur le point de se concrétiser à un moment où la pandémie s’est terriblement aggravée, avec plus de 3 000 décès par jour et des hôpitaux débordés de travail. Bien que la campagne de vaccination ait déjà commencé, la plupart des gens n’auront pas accès aux vaccins pendant des mois. Les demandes d’aide au chômage se multiplient.

Le paquet fournirait plus de 300 milliards de dollars aux entreprises, ainsi qu’une allocation de chômage fédérale supplémentaire de 300 dollars par semaine et le renouvellement des prestations de l’État, qui autrement expireraient juste après Noël. Il comprend également des paiements directs de 600 dollars aux particuliers, des fonds pour la distribution de vaccins et de l’argent pour les locataires, les écoles, le service postal et les personnes ayant besoin d’une aide alimentaire.

Les démocrates se sont opposés vendredi à un obstacle majeur: une décision du sénateur républicain Pat Toomey qui annulerait plus de 400 milliards de dollars de pouvoirs de crédit potentiels de la Fed établis en mars dans le cadre d’un projet de loi d’aide. Le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin fermera les programmes fin décembre, mais le langage de Toomey va plus loin, appelant à interdire à la banque centrale de redémarrer les prêts l’année prochaine. Les démocrates disent que cette disposition liera les mains de Biden et mettra l’économie en danger.

“Alors que nous traversons une crise économique sans précédent, il est dans l’intérêt du peuple américain de maintenir la capacité de la Fed à réagir rapidement et avec force”, a déclaré Brian Deese, conseiller économique de Biden. “Saper cette autorité pourrait signifier moins de prêts aux entreprises du peuple moyen, plus de chômage et plus de souffrance économique à travers le pays.”

Le journaliste de l’Associated Press Christopher Rugaber a contribué à ce rapport.