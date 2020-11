03/20/2019 9 octobre 2008 – Moscou, Russie: Rudy Giuliani assiste à la cérémonie de remise des prix «Pour le mérite des investissements étrangers en Russie» à la maison d’accueil du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Giuliani, avocat personnel du président américain Donald Trump, a réfuté les rumeurs selon lesquelles Trump lui aurait interdit de faire des apparitions à la télévision le 18 mars 2019 et a déclaré que son absence à l’antenne avait été une décision consciente prise en vue de la libération d’un avocat spécial. Rapport de Robert Mueller sur son enquête sur l’ingérence de la Russie dans les élections de 2016 et sur une possible conspiration avec l’équipe de campagne Trump. (Valery Levitin / Kommersant / Contact) POLITIQUE INTERNATIONALE Valery Levitin

MADRID, 20 ANS (EUROPA PRESS)

Le fils du principal conseiller juridique de Donald Trump dans sa campagne pour révoquer les résultats de l’élection présidentielle aux États-Unis, Rudy Giuliani, a été testé positif au coronavirus, comme il l’a fait savoir sur son compte Twitter.

Andrew Giuliani, qui a accompagné ce jeudi son père lors d’une conférence de presse, a reconnu son positif sur son compte Twitter, vérifié par les médias américains.

«Ce matin, j’ai été testé positif au COVID-19. Je ressens des symptômes bénins et je suis les protocoles appropriés, y compris l’entrée en quarantaine et l’application d’une trace de contagion», a déclaré le fils de Giuliani, qui s’identifie dans son Compte Twitter en tant que conseiller spécial du président sortant Trump.

Aussi ce vendredi, le positif que le sénateur républicain de l’état de Floride, Rick Scott, a donné, comme il l’a lui-même reconnu sur Twitter.

“Je me sens bien et j’ai des symptômes très légers. Je travaillerai de chez moi jusqu’à ce que je puisse retourner en toute sécurité à Washington. Je rappelle à chacun de faire attention et de faire ce qu’il faut pour se protéger et protéger les autres”, a-t-il déclaré.