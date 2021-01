NEW YORK (AP) – Les procureurs américains ont déclaré que le président hondurien Juan Orlando Hernández avait accepté des pots-de-vin d’un trafiquant de drogue hondurien en échange de la protection de son laboratoire de cocaïne et de ses activités de trafic de drogue et qu’il avait également accepté de permettre aux forces armées d’aider le trafiquant. pour transporter le médicament.

Les procureurs du district sud de New York ont ​​déclaré dans des documents judiciaires déposés dans le système électronique de la cour fédérale qu’Hernández avait expliqué à d’autres comment il détournait l’argent de l’aide offert par les États-Unis par le biais d’organisations à but non lucratif frauduleuses. Il aurait également déclaré qu’il volait de l’argent au système de sécurité sociale du Honduras, selon les procureurs.

Le président n’est pas cité par son nom dans les documents judiciaires, mais est désigné comme CC-4, c’est-à-dire le co-conspirateur numéro 4, comme les procureurs l’ont fait à plusieurs reprises dans le passé. Hernández a nié à plusieurs reprises toute allégation antérieure.

Le président a été nommé à plusieurs reprises par son nom et son titre lors du procès de Tony Hernández, son frère, où le président a été accusé d’avoir accepté un million de dollars de produits de la drogue du trafiquant Joaquín «El Chapo» Guzmán.

Le président n’a pas été officiellement inculpé de quoi que ce soit par les autorités américaines.

Dans le paquet de documents judiciaires de plus de 55 pages, les procureurs disent que Hernández est hors de la portée du gouvernement américain pour recevoir une assignation et qu’Hernández ferait probablement appel de son droit de ne pas parler s’il était interrogé sous serment sur ces activités.

Les documents, présentés vendredi soir, font référence au cas de Geovanny Daniel Fuentes Ramírez, un trafiquant arrêté le 1er mars 2020 à Miami.

Lorsque l’arrestation de Fuentes Ramírez a été annoncée en mars, les procureurs ont déclaré que le président l’avait rencontré en 2013 et avait accepté un pot-de-vin de 25 000 dollars en échange d’une protection. Ils ont également déclaré, comme ils le répètent maintenant, que le président a déclaré à Fuentes Ramírez qu’il souhaitait avoir accès au laboratoire de cocaïne de ce dernier en raison de sa proximité avec la zone commerciale de Puerto Cortés, sur la côte nord-est du Honduras.

Le président a rejeté à plusieurs reprises les accusations, affirmant qu’il s’agissait de mensonges de trafiquants de drogue cherchant à se venger de leurs politiques sévères imposées pour lutter contre le trafic de drogue. Un e-mail de samedi, adressé à un collaborateur du président demandant une réponse aux allégations, n’a pas été immédiatement renvoyé.

Un jury américain a déclaré Tony Hernández, frère du président, coupable en octobre 2019 de trafic de drogue et de possession d’armes. Le procès a frappé carrément le président, puisque les procureurs et les extra-trafiquants ont déclaré au cours du processus qu’il avait reçu des fonds de trafiquants de drogue pour pouvoir financer ses campagnes électorales et acheter les voix des députés pour devenir président du Congrès et plus tard du pays.

Les documents de vendredi offrent des détails surprenants sur la relation présumée du président avec des trafiquants de drogue comme Fuentes Ramírez. Par exemple, ils disent que le président a dit qu’il voulait que l’agence américaine anti-drogue pense que le Honduras combattait le trafic de drogue alors qu’en réalité il allait éliminer l’extradition et “mettrait la drogue juste sous le nez des gringos”.

Les procureurs ont fondé leurs accusations vendredi, en partie, sur des conversations qu’ils ont eues avec l’ancien dirigeant de Los Cachiros Devis Leonel Rivera Maradiaga, qui est prisonnier à New York depuis des années. Les documents sont en préparation pour le procès de Fuentes Ramírez, au cours duquel Rivera Maradiaga témoignera, ont indiqué les procureurs.

Selon le district sud de New York, Fuentes Ramírez a déclaré à Rivera Maradiaga qu’il avait rencontré le président à deux reprises alors qu’il se présentait comme candidat aux élections présidentielles et qu’il lui avait payé environ 450000 lempiras (plus de 18000 dollars) à chaque fois. .

Les procureurs soulignent que les pourparlers entre le président et Fuentes Ramírez ont eu lieu en 2013 et 2014. Le président Hernández a remporté les élections de son pays à la fin de 2013. Il a été réélu en 2017.

Selon les procureurs, le président a fait des propos tels que la sécurité sociale dans un endroit du département de Cortés qu’il fréquentait. Le propriétaire des lieux, ont déclaré les procureurs, a généreusement financé le Parti national du président du Honduras.

Suite aux réunions présumées entre le président et Fuentes Ramírez, il a reçu “le soutien de hauts responsables de l’armée hondurienne”, indiquent les documents. Par exemple, Fuentes Ramírez portait souvent une mitrailleuse verte que lui avait donnée un commandant. Il avait également reçu des uniformes militaires, des gilets pare-balles et des badges d’identification de la police.

Les documents montrent des articles de journaux qui parlent du prétendu laboratoire de cocaïne, des photos d’armes et d’argent liquide.

Les procureurs affirment avoir des conversations WhatsApp entre Fuentes Ramírez et la police et des membres de l’armée. Lors de conversations avec un certain «Comanche», soi-disant membre de l’armée, Fuentes Ramírez a évoqué le meurtre violent de Nery López Sanabria, un Hondurien poignardé dans une prison hondurienne en octobre 2019. Les livres comptables de López Sanabria, énumérant les opérations de trafic de drogue, avait été montré peu de temps auparavant dans le procès de Tony Hernández.