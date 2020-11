MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Les démocrates conserveront la Chambre des représentants aux États-Unis pendant les deux prochaines années, comme le prévoient différents médias du pays tels que ABC et Fox News aux premières heures de ce mercredi.

Selon ces projections, ils le feront également en élargissant leur avantage aux sièges avec les républicains, puisque, par exemple, Fox News s’attend à ce que les démocrates remportent «au moins» cinq sièges qui étaient auparavant entre les mains des républicains. Avant les élections, les démocrates détenaient 232 sièges sur 435 au total à la Chambre.

Certaines des personnalités démocrates les plus médiatiques telles qu’Alexandria Ocasio-Cortez ont déjà revalidé leur siège, tandis que d’autres, comme la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, devraient remporter la victoire sans complications majeures.

«Servir NY-14 et lutter pour les familles de la classe ouvrière au Congrès a été le plus grand honneur, privilège et responsabilité de ma vie. Merci au Bronx et au Queens de m’avoir réélu à la Chambre des représentants malgré les millions dépensés contre nous et pour me confier à nouveau votre représentation », a tweeté Ocasio-Cortez.

Avec cette victoire, les démocrates s’assurent que, même s’ils perdent la présidence et le Sénat, une grande partie de l’activité législative du gouvernement devra être négociée à la Chambre des représentants comme cela a été fait au cours des deux dernières années du mandat de Trump.