WASHINGTON (AP) – Craignant plus de violence le jour de l’investiture du président élu Joe Biden, les dirigeants militaires américains ont rappelé par écrit mardi à tous les membres des forces armées que l’insurrection meurtrière en la semaine dernière à Capitol Hill était un acte antidémocratique et criminel, et que le droit à la liberté d’expression n’autorise personne à commettre des actes de violence.

Une note de service signée par tous les membres des chefs d’état-major interarmées a également rappelé aux membres de l’armée que Biden avait été dûment élu en tant que prochain président et qu’il prêtait serment le 20 janvier.

La note de service était inhabituelle en ce que les dirigeants militaires, y compris le général Mark Milley, le chef d’état-major interarmées, se sont sentis obligés de rappeler aux troupes qu’il est faux de modifier le processus constitutionnel. Le texte allait au-delà des déclarations du chef civil du Pentagone, le secrétaire à la Défense par intérim Christopher Miller, décrivant l’attaque comme un acte de sédition et une insurrection. Miller l’a qualifié de «répréhensible et contraire aux principes de la Constitution des États-Unis».

Pendant ce temps, les forces de l’ordre tentent de déterminer l’étendue de l’activité criminelle à Capitol Hill et de découvrir l’étendue de la participation du personnel militaire actif et retraité.

Il a déjà été établi que certains vétérans de l’armée ont participé aux révoltes sur le Capitole, mais l’étendue de l’implication de l’armée active n’a pas été déterminée.

La sénatrice Tammy Duckworth, une ancienne combattante de la guerre en Irak, a écrit lundi au ministère de la Défense pour demander que ses organisations d’enquête criminelle coopèrent avec le FBI et la police du Capitole pour enquêter si des membres actifs ou retraités de l’armée faisaient partie de une “conspiration séditieuse” contre le gouvernement.

La note des chefs d’état-major interarmées ne traitait pas directement de la question de l’implication de l’armée.

“Nous avons vu des actions à l’intérieur du bâtiment du Capitole qui n’étaient pas conformes à la loi”, indique le mémo. “Les droits à la liberté d’expression et de réunion ne donnent à personne le droit de recourir à la violence, à la révolte et à l’insurrection.”

«En tant que membres de l’armée, nous devons être un exemple des valeurs et des idéaux de la nation. Nous soutenons et défendons la Constitution. Tout acte visant à modifier le processus constitutionnel va non seulement à l’encontre de nos traditions, de nos valeurs et de notre serment; c’est contre la loi “.