MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Le gouvernement américain a annoncé la désignation d’un ancien secrétaire général de la milice irakienne soutenue par l’Iran Kataib Hezbollah comme terroriste international, après avoir accusé le groupe d’être à l’origine de «nombreuses attaques terroristes» et de la mort de manifestants et activistes dans le pays.

Le département d’État a détaillé qu’Abdelaziz Malú Mirjirash al Muhamadaui, alias ‘Abu Fadak’, est un ancien secrétaire général du groupe, créé en 2006, avant de souligner que Kataib Hezbollah “cherche à faire progresser l’agenda pervers de l’Iran dans la région a revendiqué la responsabilité de nombreux attentats terroristes en Irak. “

“En outre, Kataib Hezbollah aurait été impliqué dans le vol récent et généralisé de ressources de l’État irakien et dans le meurtre, l’enlèvement et la torture de manifestants pacifiques et d’activistes en Irak”, a-t-il souligné dans un communiqué publié sur son site Internet.

Ainsi, il a noté que Muhamadaui travaillait avec la Force Qods des Gardiens de la Révolution << pour redessiner les institutions de sécurité de l'Irak et les éloigner de leur véritable objectif de défendre l'État irakien et de combattre l'État islamique pour soutenir les activités perverses de l'Iran, notamment la défense du régime de (Bashar) Al Assad en Syrie. "

“Des éléments soutenus par l’Iran, y compris ceux dans lesquels Muhamadaui joue un rôle de premier plan, ont déjà été impliqués dans des violences sectaires, y compris l’enlèvement de centaines d’hommes dans des zones libérées du contrôle de l’Etat islamique”, a déclaré le département d’Etat. , qui a ajouté que «ces personnes sont toujours portées disparues aujourd’hui».

“De plus, des groupes comme celui auquel Muhamadaui est affilié ont établi de faux noms pour dissimuler sa culpabilité dans les attaques contre le gouvernement et les installations diplomatiques”, a-t-il critiqué, tout en arguant que sa désignation comme terroriste international “cherche à lui refuser les ressources pour planifier. et mener des attaques terroristes. “

En ce sens, il a souligné que “entre autres conséquences, toutes ses propriétés et intérêts aux États-Unis ou sont sous le contrôle du peuple américain, ont été bloqués, alors que les Américains sont généralement interdits de participer à tout type de transaction avec lui”. .

Le gouvernement des États-Unis a déjà inscrit Ahmad al Hamidaui sur sa liste des terroristes internationaux en février 2020, nommé chef de la milice irakienne Kataib Hezbollah après la mort en janvier de cette année-là d’Abu Mahdi al Muhandis dans le bombardement américain de Bagdad en celui qui est également mort le général iranien Qasem Soleimani, chef de la Force Qods des Gardiens de la Révolution.

La milice irakienne, qui fait partie de la coalition des milices pro-gouvernementales, les Forces de mobilisation populaire (FMP), est désignée comme groupe terroriste par les États-Unis depuis 2009. Ces désignations sont rendues possibles grâce à la décision de 2019 du président américain Donald Trump d’autoriser les personnes à être répertoriées sans les lier à une attaque terroriste spécifique.