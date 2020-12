TAMPA, Floride, USA (AP) – Certaines personnes sont âgées et savent qu’il ne leur reste plus beaucoup de Noël. D’autres essaient de maintenir l’amour en vie sur une longue distance. Certains ne souhaitent que la connexion humaine absente au cours des neuf derniers mois.

Des millions d’Américains voyagent avant Noël et le Nouvel An malgré les recommandations d’experts en santé publique de rester chez eux afin de ne pas alimenter la pandémie de coronavirus qui a fait plus de 320000 morts aux États-Unis.

Beaucoup de gens dans les aéroports cette semaine ont réfléchi longuement et durement avant de décider s’ils allaient quelque part et ont trouvé une excuse.

«Ma mère en vaut la peine. Elle a besoin de mon aide », a déclaré Jennifer Brownlee, une pêcheuse de 34 ans de Bayou La Batre, en Alabama, qui attendait à l’aéroport de Tampa pour se rendre en Oregon. Il voulait voir sa mère qui a récemment perdu une jambe. «Je sais que Dieu est avec moi. Il ne me laissera pas tomber malade. “

Brownlee a déclaré qu’elle porterait un masque dans l’avion “par respect” pour les autres passagers mais qu’elle serait protégée par son système immunitaire et Jésus-Christ.

Plus de 5 millions de personnes ont passé des contrôles de sécurité dans les aéroports du pays de vendredi à mardi, selon la Transportation Security Administration.

Ce chiffre représente une diminution de 60% par rapport à la même période l’an dernier. Mais cela équivaut à environ un million de passagers par jour, ce que les États-Unis ont enregistré dans les jours qui ont précédé Thanksgiving, lorsque certains Américains ont ignoré les avertissements et ont fini par exacerber l’augmentation des cas dans tout le pays.

Michelle Lopez s’est demandé si elle avait pris la bonne décision après un vol de Houston à Norfolk, en Virginie, où son petit ami sert dans la marine.

«Je ne voulais pas voyager, mais je ne l’ai pas vu depuis longtemps», a déclaré Lopez, 24 ans, qui la dernière fois qu’elle a vu son petit ami remonte à cinq mois et essayait de maintenir la relation.

Avant le vol, Lopez a passé un test COVID-19 qui s’est révélé négatif. Mais les deux avions sur lesquels il voyageait n’avaient guère de place pour la distanciation sociale. Certains passagers ont enlevé leurs masques pour manger ou boire. Et personne n’a utilisé les lingettes fournies par les compagnies aériennes pour désinfecter les accoudoirs et les plateaux.

Son escale à l’aéroport O’Hare de Chicago était tout aussi dérangeante, a-t-il déclaré. C’était plein de monde et vous avez ressenti la chaleur de tant de gens. Certains portaient le masque sous le nez. Dans les salles de bain, personne ne s’est lavé les mains pendant au moins 20 secondes, a déclaré López.

Lopez travaille comme assistant médical dans un bureau. Vous devrez vous mettre en quarantaine pendant 10 jours à la maison et passer un autre test avant de retourner au travail.

Joan Crunk, 75 ans, et son mari, Jim, 80 ans, de Grandview, Missouri, étaient à l’aéroport de Kansas City mardi, attendant leur fille et leur gendre, qui venaient de Savannah, en Géorgie, et avaient prévu restez avec eux jusqu’au 2 janvier. Ils ne se sont pas vus depuis un an.

Joan Crunk a dit qu’ils ont beaucoup discuté de l’opportunité de se rencontrer.

«C’est très difficile et nous sommes vieux. Mon mari a 80 ans. Il n’y a aucune garantie de vivre l’année prochaine “, a déclaré la dame alors que la chanson” Silver Bells “jouait sur les haut-parleurs de l’aéroport.

Le directeur de la santé publique des États-Unis, Jerome Adams, a encouragé les gens à ne célébrer qu’avec les gens chez eux, mais a déclaré que si cela n’était pas possible, ils devraient prendre des précautions telles que garantir une bonne ventilation des lieux.

___

Les journalistes d’Associated Press Alexandra Olson à New York; Ben Finley, à Norfolk, Virginie; Heather Hollingsworth, à Kansas City, Missouri; Sophia Tareen, à Chicago; Sarah Blake Morgan, à Raleigh, Caroline du Nord; et Sophia Tulp, à Atlanta, ont contribué à ce rapport.