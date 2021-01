MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Les masques chirurgicaux jetables sont ceux qui offrent les meilleures performances acoustiques, c’est-à-dire qu’ils sont les meilleurs pour être entendus quand on parle, selon une étude promue par l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign (États-Unis), qui a comparé tous ceux disponibles dans le marché afin d’évaluer ses effets acoustiques.

Des recherches antérieures sur ce sujet s’étaient concentrées sur les masques utilisés en milieu médical, mais les effets acoustiques qu’ils provoquaient n’avaient pas été observés jusqu’à présent. Ainsi, les auteurs de l’étude, publiée dans “ The Journal of the Acoustical Society of America ”, ont testé des masques chirurgicaux hygiéniques jetables, des masques avec des fenêtres en plastique transparent autour de la bouche et des masques en tissu faits maison et achetés en magasin, en différents types de tissu et nombre de couches.

Ainsi, les chercheurs ont utilisé un haut-parleur spécial, construit sur mesure et en forme de tête humaine, de sorte que le son rayonne comme s’il provenait d’une bouche humaine. “Nous avons mis les différents masques sur le haut-parleur en forme de tête et reproduit le même son dans chaque test”, a déclaré l’un des promoteurs de l’étude, Ryan Corey. “Nous avons également placé le haut-parleur sur une plaque tournante pour ajouter une composante directionnelle à nos données”, a-t-il ajouté.

“Utiliser une personne réelle rend les sons moins reproductibles car nous ne pouvons pas dire la même chose de la même manière à chaque fois. Cependant, cet engin nous permet de prendre en compte la forme réelle de la tête et les mouvements réels des lèvres.” Corey a expliqué, ajoutant que bien que ces deux ensembles de données soient différents, ils montrent tous les deux quelles fréquences sonores sont les plus affectées par le port de masques, ainsi que quels types de masques ont les effets les plus forts. “

En ce sens, l’étude montre que tous les masques étouffent le son haute fréquence «silencieux» qui est généré lorsqu’une personne prononce des consonnes. “Ces sons sont déjà un défi pour les personnes malentendantes, avec ou sans masque”, a déclaré Corey.

Quant aux masques qui intègrent des fenêtres transparentes, qui permettent la lecture labiale, les chercheurs ont souligné que, malgré les avantages qu’ils peuvent avoir pour les personnes ayant des problèmes d’audition, ils bloquent la majeure partie du son.

D’autre part, l’étude souligne que, bien que le coton dans les masques en tissu puisse bloquer plus de gouttelettes, ils bloquent également plus de son. Par conséquent, Corey a suggéré que les masques multicouches fabriqués à partir de coton tissé lâche peuvent offrir un compromis raisonnable «entre l’efficacité de blocage des gouttelettes et les performances acoustiques».

De plus, selon les données de l’étude, la plupart des masques ne bloquent pas complètement le son, mais le détournent simplement de la bouche. “Ce détail signifie que de simples dispositifs d’amplification peuvent rendre la parole masquée plus accessible à tous”, a déclaré le chercheur. En particulier, les microphones cravates, déjà utilisés dans de nombreuses salles de classe et salles de conférence, ne sont que légèrement affectés par les masques faciaux.

Cependant, la plupart des gens «ne se promènent pas avec des microphones cravates et des systèmes d’amplification tout en portant un masque», bien que cela puisse aider «dans des environnements où cela a du sens, comme les salles de classe et les réunions», a conclu Corey.