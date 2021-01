WASHINGTON (AP) – L’extraordinaire effort républicain pour annuler l’élection présidentielle a été condamné dimanche par de nombreux responsables et anciens responsables du même courant politique qui ont averti que la tentative de mettre en doute la victoire de Joe Biden et de maintenir le président Donald Trump en le bureau mine la confiance des Américains dans la démocratie.

Trump a obtenu le soutien d’une douzaine de sénateurs républicains et de jusqu’à 100 représentants républicains pour contester le vote du collège électoral lorsque le Congrès se réunit en session conjointe pour ratifier la victoire 306-232 du président élu Joe Biden.

Face à l’investiture présidentielle de Biden le 20 janvier, Trump a intensifié ses actions pour empêcher le traditionnel transfert de pouvoir, détruisant le parti.

Malgré les allégations de fraude électorale de Trump, les responsables de l’État ont insisté sur le fait que les élections se sont déroulées sans heurts et qu’il n’y avait aucune preuve de fraude ou d’autres irrégularités qui pourraient changer le résultat. Les États ont certifié leurs résultats et les ont qualifiés de clairs et légitimes. Sur plus de 50 poursuites intentées par le président et ses alliés pour contester les résultats des élections, presque toutes ont été rejetées ou retirées. La Cour suprême fédérale a également infligé quelques revers à Trump.

Lors d’un appel diffusé dimanche, Trump peut être entendu faire pression sur les responsables géorgiens pour qu’ils «trouvent» plus de voix pour lui.

“Les élections de 2020 sont terminées”, a déclaré dimanche un groupe bipartite de 10 sénateurs, comprenant les républicains Susan Collins du Maine; Lisa Murkowski, d’Alaska; Bill Cassidy de Louisiane et Mitt Romney de l’Utah.

Les sénateurs ont écrit que les tentatives continues de jeter le doute sur l’élection “contrevient à la volonté clairement exprimée du peuple américain et ne servent qu’à miner la confiance des Américains dans les résultats des élections déjà décidés”.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, a déclaré: “Le plan des membres du Congrès de rejeter la certification de l’élection présidentielle est une parodie de notre système et de qui nous sommes en tant qu’Américains.”

L’ancien président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a déclaré dans un communiqué que “la victoire de Biden est totalement légitime” et que les tentatives de mettre en doute les élections “ont frappé les fondations de notre république”.

La représentante Liz Cheney du Wyoming, le troisième républicain le plus élevé de la chambre basse, a averti dans une note adressée à ses collègues que les objections aux résultats du collège électoral “créaient un précédent extrêmement dangereux”.

D’autres anciens responsables éminents ont également dénoncé les critiques actuelles des résultats des élections.

Dans un éditorial du Washington Post, les 10 anciens secrétaires de la défense en vie, dont la moitié était au service de dirigeants républicains, ont appelé les autorités du Pentagone à effectuer la transition vers le nouveau gouvernement “totalement, coopérative et transparente ».

Ils ont également souligné que les actions visant à impliquer les forces armées américaines dans la résolution des conflits électoraux «pourraient nous mettre en territoire dangereux, illégal et inconstitutionnel».