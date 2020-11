02/07/2020 (ID) La ministre des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, Arancha González Laya; et la nouvelle secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à l’Amérique latine et aux Caraïbes, Cristina Gallach, lors de l’inauguration des secrétaires d’État aux Affaires étrangères, pour l’Union européenne, la coopération internationale et l’Espagne mondiale, dans le Patio Elcano du Palacio de Santa Cruz, à Madrid (Espagne) le 7 février 2020. POLITIQUE Óscar Cañas – Europa Press

MADRID, 17 ANS (EUROPA PRESS)

Divers ministères et institutions, coordonnés par le ministère des Affaires étrangères, de l’UE et de la Coopération, ont lancé un cours virtuel sur la gestion des demandes d’asile et l’intégration des réfugiés à l’intention des fonctionnaires des pays d’Amérique centrale, où des caravanes de migrants fuyant la pauvreté et la violence dirigée contre les États-Unis a marqué l’agenda de la région.

Le cours est destiné aux fonctionnaires des pays qui appartiennent au soi-disant Cadre régional complet de protection et de solutions (MIRPS), une initiative du Belize, du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Mexique et du Panama pour appliquer le Pacte mondial sur les réfugiés en cette région.

La plate-forme de soutien MIRPS comprend l’Argentine, le Brésil, le Canada, la Colombie, la France, l’Italie, la Suède, l’Uruguay, la Suisse et les États-Unis, l’UE, ainsi que le HCR et l’OEA, qui font office de secrétariat technique. L’Espagne préside la plateforme entre juin 2020 et juin 2021.

“L’Espagne veut obtenir un impact réel pour améliorer la situation des personnes déplacées de force et des communautés qui les accueillent”, a déclaré lundi Cristina Gallach, secrétaire d’État aux Affaires étrangères et à l’Amérique latine et aux Caraïbes, lors de l’inauguration.

Lors de l’inauguration, la vice-ministre des relations extérieures, de la promotion économique et de l’intégration du Salvador, Patricia Comandari, a également participé au nom de la présidence pro tempore du MIRPS.

L’objectif du cours est d’apprendre et de partager des expériences dans des domaines tels que la législation applicable, l’utilisation de la technologie dans les processus de détermination du statut de réfugié et d’enregistrement, l’intégration des réfugiés et des demandeurs d’asile dans les pays d’accueil, avec une attention particulière au rôle du secteur privé.

Le traitement d’un groupe particulièrement vulnérable tel que les mineurs non accompagnés sera également abordé; et la lutte contre la traite des êtres humains, qui affecte grandement les femmes et les filles.

Le cours, coordonné par les Affaires étrangères, est dispensé avec la collaboration du ministère de l’Intérieur, du bureau du procureur général, du ministère de l’Inclusion, de la Sécurité sociale et des Migrations, du HCR et de l’OIM, avec le soutien du programme INTERCOONECTA de l’Agence internationale espagnole Coopération pour le développement (AECID).