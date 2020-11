22/09/2020 Intérieur du Palais de la Bourse de Madrid. ÉCONOMIE Eduardo Parra – Europa Press

L’Ibex 35 a débuté la séance ce lundi avec une baisse de 0,96%, ce qui a conduit le sélectif à s’établir à 8111,7 entiers à 9h01, sur le point de clôturer un mois record sur les marchés tirés par le transfert de pouvoir aux États-Unis et l’optimisme et les attentes générés par les vaccins de Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Ainsi, le sélectif madrilène a commencé la semaine avec le frein après avoir terminé vendredi avec une hausse hebdomadaire de 2,66%, ce qui l’a conduit à 8 190,7 entiers, des maximums qu’il n’avait pas atteints depuis la semaine précédente. déclarer l’état d’alarme en Espagne.

Les investisseurs seront attentifs cette semaine aux négociations sur le Brexit et à la réunion de l’OPEP, tout en focalisant leur attention sur l’impact de la deuxième vague de Covid-19, avec de nouvelles restrictions pour Noël dans différents pays d’Europe , y compris l’Espagne et aux États-Unis.

Dans les premiers stades de la séance de ce lundi, les plus fortes baisses ont été notées par Acerinox (-6,77%), Repsol (-2,55%), BBVA (-2,35%), Meliá Hotels International (-1, 82%), Bankia (-1,53%), Santander (-1,52%) et Caixabank (-1,32%), tandis que de l’autre côté se trouvaient PharmaMar (+ 1,62%), Acciona ( + 0,77%) et IAG (+ 0,14%).

Dans ce scénario, un baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence des États-Unis, s’échangeait à 44 $ à 9h01, après une baisse de 0,36%, tandis que le Brent, la référence de l’Europe, a marqué un prix de 47 dollars, avec une baisse de 0,8%.

De son côté, la prime de risque espagnole a perdu des positions jusqu’à 64 points de base, tandis que le prix de l’euro face au dollar s’est établi à 1,1975 «billet vert».

