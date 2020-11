22/09/2020 Ordinateurs à l’intérieur du Palais de la Bourse de Madrid (Espagne), le 22 septembre 2020. L’Ibex 35 a connu une baisse de 0,12% en demi-séance ce mardi, ce qui a conduit à Sélective pour se situer à 6 684,2 entiers à 12,00, dans une journée marquée par la peur et l’incertitude face à l’impact d’une deuxième vague de Covid-19 et dans laquelle le pétrole s’échange stable. ÉCONOMIE Eduardo Parra – Europa Press

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

L’Ibex 35 a débuté la séance ce vendredi avec une baisse de 0,61%, ce qui a conduit le sélectif à se tenir à 6882 entiers à 9h01, attentif à la course à la présidentielle aux Etats-Unis entre le président Donald Trump. , et le candidat démocrate Joe Biden, qui semble être plus proche de la Maison Blanche.

Pendant ce temps, Trump a une fois de plus critiqué le vote par correspondance, qu’il a qualifié de “corrompu”, et a insisté sur le fait qu ‘”ils essayaient de voler” les élections au Parti républicain afin qu’il manoeuvre avec une bataille juridique pour arrêter la victoire du Parti républicain. son adversaire.

De cette manière, après avoir progressé de 2,1% hier, le sélectif madrilène a entamé la séance sous le niveau psychologique de 6900 entiers, après, en revanche, le président de la Réserve fédérale américaine (Fed). Jerome Powell a averti que le rythme de la reprise de l’économie aux États-Unis ralentissait et que les perspectives d’avenir étaient très incertaines.

Indépendamment de ce qui se passe aux États-Unis, où le rapport sur l’emploi est publié ce vendredi, les investisseurs sont toujours attentifs à l’impact de la deuxième vague de Covid-19, avec une augmentation des infections et de nouvelles restrictions dans différents pays européens, dont Espagne.

Dans les premiers stades de la séance de ce vendredi, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Cellnex Telecom (-1,85%), Meliá Hotels International (-1,28%), Ferrovial (-1,07%), Telefónica (- 1%), Aena (-0,95%) et Merlin Properties (-0,91%), tandis qu’à l’opposé se trouvaient Acciona (+ 1,23%), Cie Automotive (+ 0,7%), Acerinox (+ 0,4%) et Caixabank (+ 0,4%).

Le reste des places européennes s’échangeait à 0,2% pour Paris et Londres, tandis que Francfort était stable.

Dans ce scénario, un baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence des États-Unis, s’échangeait à 38 $ à 9h01, après une baisse de 0,9%, tandis que le Brent, la référence de l’Europe, a marqué un prix de 40 dollars, avec une baisse de 0,8%.

De son côté, la prime de risque espagnole s’est élevée à 72 points de base, avec l’intérêt requis pour l’obligation à dix ans à 0,080%, tandis que le prix de l’euro face au dollar s’établissait à 1,1837 «billets verts».