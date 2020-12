09/11/2020 Vue de la Bourse de Madrid (Espagne), le 11 septembre 2020. L’Ibex 35 a reculé de 0,95% en milieu de séance ce vendredi, ce qui a conduit le sélectif à 6 932, 7 entiers à 12,05, au lendemain de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), qui a amélioré ses prévisions de baisse du PIB de la zone euro à 8%, contre 8,7% qu’elle avait anticipé précédemment. ÉCONOMIE Ricardo Rubio – Europa Press

L’Ibex 35 a entamé la séance ce jeudi avec une hausse de 0,5%, ce qui a conduit le sélectif à s’établir à 8176 entiers à 9h01, après la réunion de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis déjà en attendant le début immédiat de la vaccination contre le Covid-19 en Europe à la veille de Noël.

Plus précisément, la Fed a décidé hier de maintenir les taux d’intérêt inchangés dans une fourchette cible comprise entre 0% et 0,25%, son niveau le plus bas possible, puisque la banque centrale américaine ne considère pas les taux d’intérêt négatifs.

La Fed a indiqué que l’inflation étant depuis longtemps inférieure à l’objectif de 2%, son objectif est que les hausses de prix soient «modérément» au-dessus de ce niveau pendant «un certain temps», de sorte que l’inflation était en moyenne de 2%.

Pour atteindre cet objectif, la Fed s’est engagée à ne pas relever les taux d’intérêt tant que les conditions du marché du travail n’auront pas atteint des niveaux “compatibles” avec ce que la Fed considère comme le “plein emploi” et jusqu’à ce que l’inflation n’atteigne pas seulement 2 %, mais est «sur la bonne voie» pour dépasser ce nombre «modérément» pendant un certain temps.

De cette manière, le sélectif madrilène s’est réveillé les yeux en retrait sur le niveau psychologique de 8200 points, avec la plupart des valeurs en vert, dans une semaine également marquée par les négociations sur le Brexit et en attendant la décision. Jeudi de la Banque d’Angleterre sur les taux d’intérêt.

Au début de la session, les plus fortes hausses ont été enregistrées par ArcelorMittal (+ 2,57%), IAG (+ 1,79%), Mapfre (+ 1,29%), Bankinter (+ 1,11%), Meliá Hotels International (+ 1,05%), Caixabank (+ 0,93%) et Santander (+ 0,9%), tandis que de l’autre côté se trouvaient Repsol (-1,89%), Colonial (-0, 84%) Telefónica (-0,2%) et Enagás (-0,15%).

Dans ce scénario, un baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence des États-Unis, s’échangeait à 48 $ à 9h01, après une hausse de 1,3%, tandis que le Brent, la référence de l’Europe, a marqué un prix de 51 dollars, avec une augmentation de 1,29%.

Les autres bourses européennes ont également été cotées en vert avec des hausses de 0,9% pour Francfort, 0,5% pour Paris et 0,3% pour Londres.

De son côté, la prime de risque espagnole a gagné des positions jusqu’à 58 points de base, avec le rendement de l’obligation à dix ans à 0,028%, tandis que le cours de l’euro face au dollar s’est établi à 1,2241 «billet vert».