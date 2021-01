01/05/2021 A l’intérieur de la Bourse de Madrid (Espagne), le 5 janvier 2021. L’Ibex 35 a cédé 0,32% à la mi-séance ce mardi, où il s’élevait à 8 072,9 souligne, dans un contexte marqué par l’avancée du Covid-19 et son impact économique, la campagne de vaccination en Europe et les nouvelles restrictions et confinements dans des pays comme le Royaume-Uni. ÉCONOMIE Ricardo Rubio – Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

L’Ibex 35 a débuté la séance mercredi avec un comportement plat (-0,05%), ce qui a conduit le sélectif à s’établir à 8 342 entiers à 9h01, en attendant l’évolution de Covid-19 et son impact économique. , de la situation politique aux États-Unis et de Telefónica, dont les parts ont grimpé de 6,1% après avoir vendu la division tours de Telxius à American Tower pour 7,7 milliards.

Avec cette opération, la plus-value attribuable à Telefónica s’élèvera à environ 3 500 millions d’euros. De plus, une fois l’opération réalisée, l’endettement financier net de l’opérateur sera réduit d’environ 4 600 millions d’euros et le ratio de levier (dette nette sur OIBDAaL) d’environ 0,3 fois.

Ainsi, le sélectif madrilène a entamé la séance sous le niveau psychologique de 8400 entiers, en attendant également les effets de la tempête «Filomena».

Au début de la séance de ce mercredi, les plus fortes hausses ont été enregistrées par Telefónica (+ 6,1%), Endesa (+ 1,01%), Acerinox (+ 0,72%), Merlin Properties (+0, 46%) et Sabadell (+ 0,24%), tandis que du côté opposé se trouvaient Acciona (-2%), Iberdrola (-0,96%), Cellnex Telecom (-0,94%) et ArcelorMittal (- 0,74%), entre autres.

Le reste des bourses européennes a également ouvert avec un comportement stable dans le cas de Francfort, Paris et Londres.

Dans ce contexte, le baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence des États-Unis, s’échangeait à 53 $ à 9h01, après une hausse de 0,8%, tandis que le Brent, la référence de l’Europe, se situait à un prix de 57 dollars, avec une augmentation de 0,8%.

Enfin, le prix de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,2202 «billets verts», tandis que la prime de risque espagnole s’établissait à 55 points de base, avec l’intérêt requis sur l’obligation à dix ans à 0,087%.