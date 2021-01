01/05/2021 A l’intérieur de la Bourse de Madrid (Espagne), le 5 janvier 2021. L’Ibex 35 a cédé 0,32% à la mi-séance ce mardi, où il s’élevait à 8 072,9 souligne, dans un contexte marqué par l’avancée du Covid-19 et son impact économique, la campagne de vaccination en Europe et les nouvelles restrictions et confinements dans des pays comme le Royaume-Uni. ÉCONOMIE Ricardo Rubio – Europa Press

MADRID, 11 ANS (EUROPA PRESS)

L’Ibex 35 a débuté la séance ce lundi avec une baisse de 0,61%, ce qui a conduit le sélectif à se situer à 8356 entiers à 9h01, en attendant l’évolution de Covid-19 et son impact économique et la situation politique aux États-Unis.

La Chambre des représentants des États-Unis a annoncé ce dimanche qu’elle entamerait un processus de destitution contre le président, Donald Trump, le deuxième en moins de deux ans, au cas où le vice-président, Mike Pence, n’invoquerait pas le vingt-cinquième amendement pour le destituer. de la Maison Blanche.

«En protégeant notre Constitution et notre démocratie, nous agirons de toute urgence, car ce président représente une menace imminente pour les deux», a déclaré la Présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Ainsi, après avoir gagné 4,13% dès la première semaine de 2021, le sélectif madrilène a entamé la séance en dessous du niveau psychologique de 8400 entiers, en attendant également les effets de la tempête ‘Filomena’.

Dans les premiers stades de la séance de ce lundi, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Endesa (-5,47%), Sabadell (-2,27%), IAG (-1,27%), Merlin Properties (-0, 84%), Colonial (-0,82%) et Enagás (-0,81%), tandis que de l’autre côté se trouvaient Indra (+ 0,42%), Cellnex Telecom (+ 0,42%), Viscofan (+ 0,34%) et Santander (+ 0,29%).

Le reste des marchés boursiers européens s’est également ouvert dans le rouge, avec des baisses de 0,43% pour Francfort, 0,32% pour Paris et 0,16% pour Londres.

Dans ce contexte, le baril de pétrole West Texas Intermediate (WTI), la référence des États-Unis, s’échangeait à 51 $ à 9h01, après une baisse de 0,7%, tandis que le Brent, la référence de l’Europe, se situait à un prix de 55 dollars, avec une diminution de 1%.

Enfin, le prix de l’euro par rapport au dollar s’est établi à 1,2184 «billet vert», tandis que la prime de risque espagnole s’établissait à 54 points de base, avec l’intérêt requis sur l’obligation à dix ans à 0,032%.