26/07/2019 Drapeau américain AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS POLITIQUE DE TWITTER

BRUXELLES, 13 (EUROPA PRESS)

L’Union européenne a critiqué mercredi la décision des États-Unis d’exécuter Lisa Montgomery, dans le cadre de la première peine de mort fédérale pour une femme en près de sept décennies, et a demandé à Washington de revenir sur ses plans d’application. dans l’attente de la peine capitale fédérale dans les derniers jours de Donald Trump en tant que président.

Montgomery, condamnée à mort pour le meurtre d’une femme enceinte et l’ouverture de son ventre pour extraire son enfant, est devenue mercredi la première femme depuis des décennies à être exécutée au niveau fédéral, ce que la diplomatie européenne a “profondément regretté”. “L’UE avait demandé la clémence pour Montgomery, en tenant compte du fait que le droit international et les normes minimales doivent être respectés avec les personnes souffrant de troubles mentaux”, a-t-il déclaré dans un communiqué du Bureau du service pour l’action extérieure.

Depuis que la peine capitale a été rétablie au niveau fédéral l’été dernier, il y a eu une augmentation du nombre d’exécutions, a déclaré l’UE, qui a appelé les États-Unis à revenir sur leur décision d’appliquer, avant que le changement n’ait lieu. Administration, en attendant les condamnations fédérales.

Dans cette déclaration, le bloc européen a réitéré sa politique concernant la peine de mort. “L’UE est ferme et sans équivoque avec les victimes et leurs familles et avec les processus judiciaires, mais la peine capitale est une peine incompatible avec la dignité humaine et le droit à la vie”, indique le communiqué.

En ce sens, le service extérieur de l’UE rappelle qu’il s’agit d’un traitement inhumain et dégradant, il a été démontré qu’il n’a aucun effet dissuasif et qu’en outre, il rend irréversibles les erreurs judiciaires, inévitables dans tout système.