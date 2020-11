WILMINGTON, Delaware, USA (AP) – L’équipe de transition de Joe Biden n’attend pas le verdict de la course présidentielle pour se mettre au travail.

Alors que le contrôle se poursuit dans plusieurs États où les élections n’ont pas été décidées, l’assistant de Biden, Ted Kaufman, est chargé de veiller à ce que l’ancien vice-président puisse commencer à former un gouvernement en prévision de sa victoire.

Kaufman, un ancien sénateur du Delaware, a été nommé pour occuper le siège de Biden lorsqu’il a été élu vice-président. Il a également fait partie de l’équipe de transition de Barack Obama en 2008 et a aidé à rédiger une initiative qui officialisait le processus de transition présidentielle.

Biden a initialement demandé à Kaufman en avril de commencer à travailler au cas où une transition intérimaire serait effectuée, peu de temps après que l’ancien vice-président ait obtenu la candidature présidentielle à la fin de la primaire démocrate. Désormais, chaque jour qui passe après l’élection sans vainqueur déclaré est un jour de moins pour entamer officiellement les préparatifs de prise de fonction.

La transition peut être un processus intense même dans des circonstances normales. Mais cette fois, un limbe politique particulier s’est formé.

L’équipe de Biden avance mais ne peut pas comprendre tout ce qui doit être résolu; Le président Donald Trump continue d’affirmer sans preuve que l’élection lui est “volée”.

Cette situation rappelle au moins la course à la présidence de 2000 et le différend juridique post-électoral sur un recomptage en Floride. Après plus d’un mois, la Cour suprême a tranché le différend entre le républicain George W. Bush et le démocrate Al Gore, raccourcissant la période de transition à seulement 39 jours avant l’investiture présidentielle en janvier 2001.

Clay Johnson, qui a dirigé l’équipe de transition de Bush, a déclaré que les conseillers de Biden «ont hâte d’être certains que le président élu est vraiment le président élu. Ils doivent se dépêcher et passer à autre chose. “

“Vous devez supposer que vous l’êtes sans être présomptueux, mais ils feraient mieux de travailler dur comme s’ils l’étaient”, a déclaré Johnson à propos de l’équipe de Biden. “Et ils auraient dû commencer à le faire mardi soir dernier.”

L’équipe de Biden a refusé de commenter le processus de transition. Ses conseillers les plus proches disent que la priorité absolue sera d’annoncer un chef de cabinet de la Maison Blanche, puis de rassembler les pièces nécessaires pour lutter contre le coronavirus.

Un président doit faire 4 000 nominations et plus de 1 200 doivent être ratifiées par le Sénat. Cela pourrait poser des difficultés à Biden car le Sénat pourrait rester sous contrôle républicain.

Le processus de transition commence officiellement une fois que l’Administration des services généraux a déterminé le gagnant sur la base de tous les faits disponibles. C’est une définition suffisamment ambiguë pour permettre à Trump de faire pression sur le directeur de l’agence pour prolonger le processus.

On ne sait pas non plus si le président rencontrerait en personne Biden. Le président Barack Obama a rencontré Trump moins d’une semaine après les élections, mais il ne faisait aucun doute qu’il avait surpassé Hillary Clinton lors des votes électoraux.

Chaque fois que le processus commencera, Biden devra faire face au coronavirus, qui a coûté la vie à plus de 230000 Américains. Biden a promis de profiter de la période de transition pour rencontrer les gouverneurs de tous les États et leur demander d’imposer un ordre de port de masque dans tout le pays. Il dit qu’il envisage d’éluder les opposants et de demander ces décisions aux autorités du comté et locales.

Une autre décision clé sera de savoir comment Biden décidera d’utiliser son colistier, le sénateur californien Kamala Harris. Sa campagne a indiqué que Biden créerait un groupe de travail de la Maison Blanche contre le coronavirus, tout comme Trump l’a fait, mais on ne sait pas s’il nommera Harris à la tête du corps. Le vice-président Mike Pence est actuellement le président de ce groupe.

___

La journaliste de l’Associated Press Kathleen Ronayne a contribué à ce rapport depuis Sacramento, en Californie.