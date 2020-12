MADRID, 20 ANS (EUROPA PRESS)

Manger de l’avocat dans le cadre de votre alimentation quotidienne peut aider à améliorer la santé intestinale, selon une nouvelle étude de l’Université de l’Illinois (États-Unis). L’avocat est un aliment sain qui est riche en fibres alimentaires et en graisses mono-insaturées. Cependant, il n’était pas clair comment l’avocat affecte les microbes dans le système gastro-intestinal.

“Nous savons que manger des avocats vous aide à vous sentir rassasié et réduit le taux de cholestérol dans votre sang, mais nous ne savions pas comment cela influence les microbes intestinaux et les métabolites que les microbes produisent”, a déclaré Sharon Thompson, auteur principal de l’étude. dans la revue scientifique «Journal of Nutrition».

Les chercheurs ont découvert que les personnes qui mangeaient de l’avocat tous les jours dans le cadre d’un repas avaient une plus grande abondance de microbes intestinaux qui décomposent les fibres et produisent des métabolites qui améliorent la santé intestinale. Ils avaient également une plus grande diversité microbienne par rapport aux personnes qui n’ont pas pris les repas à l’avocat dans l’étude.

“Les métabolites microbiens sont des composés produits par des microbes qui influencent la santé. La consommation d’avocat réduit les acides biliaires et augmente les acides gras à chaîne courte. Ces changements sont en corrélation avec des résultats bénéfiques pour la santé”, soutient Thompson.

L’étude a inclus 163 adultes âgés de 25 à 45 ans en surpoids ou obèses (définis comme un IMC d’au moins 25 kg / m2) mais en bonne santé. Ils recevaient un repas par jour à consommer en remplacement du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner. Un groupe a mangé un avocat à chaque repas, tandis que le groupe témoin a mangé un repas similaire mais sans l’avocat. Les participants ont fourni des échantillons de sang, d’urine et de selles pendant les 12 semaines de l’étude. Ils ont également indiqué la quantité de repas qu’ils consommaient et toutes les quatre semaines, ils notaient tout ce qu’ils mangeaient.

Alors que d’autres recherches sur la consommation d’avocat se sont concentrées sur la perte de poids, les participants à cette étude n’ont pas été invités à restreindre ou à modifier ce qu’ils mangeaient. Au lieu de cela, ils ont mangé leur régime alimentaire normal, à l’exception du remplacement d’un repas par jour par la nourriture fournie par les chercheurs.

«Notre objectif était de tester l’hypothèse selon laquelle les graisses et les fibres d’avocat affectent positivement le microbiote intestinal. Nous voulions également explorer les relations entre les microbes intestinaux et les résultats pour la santé», souligne une autre auteur, Hannah Holscher.

Les avocats sont riches en matières grasses; Cependant, les chercheurs ont constaté que si le groupe avocat consommait un peu plus de calories que le groupe témoin, un peu plus de graisse était excrétée dans ses selles.

«Une excrétion plus élevée des graisses signifie que les participants à la recherche absorbaient moins d’énergie de la nourriture qu’ils mangeaient. Cela était probablement dû à une réduction des acides biliaires, qui sont des molécules que notre système digestif sécrète et qui nous permettent d’absorber les graisses. Nous avons constaté que la quantité d’acides biliaires dans les selles était plus faible et que la quantité de graisse dans les selles était plus élevée dans le groupe avocat », explique Holscher.

Différents types de graisses ont des effets différentiels sur le microbiome. Les graisses des avocats sont monoinsaturées, qui sont des graisses saines pour le cœur. La teneur en fibres solubles est également très importante. Un avocat moyen fournit environ 12 grammes de fibres, vous aidant à atteindre les 28 à 34 grammes de fibres recommandés par jour.

Manger des fibres n’est pas seulement bon pour nous, mais c’est aussi important pour les microbes intestinaux. “Nous ne pouvons pas décomposer les fibres alimentaires, mais certains microbes intestinaux le peuvent. Lorsque nous consommons des fibres alimentaires, c’est un avantage pour les microbes intestinaux et pour nous”, conclut Holscher.