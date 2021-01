MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Même les personnes qui se considèrent comme des fumeurs occasionnels de cigarettes peuvent être dépendantes, selon les critères diagnostiques actuels. Des chercheurs de la Penn State School of Medicine et de la Duke University (États-Unis) ont montré que de nombreuses personnes qui fument une à quatre cigarettes par jour ou moins remplissent les critères de dépendance à la nicotine et, par conséquent , doit être envisagé pour le traitement.

«Dans le passé, seuls les patients qui fumaient environ 10 cigarettes par jour ou plus étaient considérés par certains comme dépendants, et j’entends encore cela parfois. Mais cette étude montre que de nombreux fumeurs occasionnels, même ceux qui ne fument pas tous les jours , ils peuvent être dépendants de la cigarette. Cela suggère également que nous devons être plus précis lorsque nous nous interrogeons sur la fréquence du tabagisme », explique le chef de l’étude Jonathan Foulds, professeur de sciences de la santé publique et de psychiatrie et santé comportementale. Université Penn State.

<< Le tabagisme léger est à juste titre perçu comme moins nocif que le tabagisme excessif, mais comporte toujours des risques importants pour la santé. Les fumeurs occasionnels sont parfois perçus par les prestataires médicaux comme non dépendants et n'ont donc pas besoin de traitement, mais cette étude suggère que beaucoup d'entre eux peuvent avoir des difficultés importantes à cesser de fumer sans aide », ajoute un autre auteur, Jason Oliver, professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à l'Université Duke.

Dans leurs travaux, publiés dans l’American Journal of Preventive Medicine, les chercheurs ont examiné un ensemble de données existant des National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, qui comprenait plus de 6700 les fumeurs qui avaient subi un dépistage complet pour savoir s’ils répondaient aux critères du trouble lié au tabagisme. Ils ont constaté que 85% des fumeurs de cigarettes quotidiens étaient dépendants dans une certaine mesure, que ce soit léger, modéré ou sévère.

«Étonnamment, près des deux tiers de ceux qui ne fumaient qu’une à quatre cigarettes par jour étaient des toxicomanes, et environ un quart de ceux qui fumaient moins d’une fois par semaine étaient des toxicomanes», affirme Foulds.

Les chercheurs ont constaté que la gravité de la dépendance à la cigarette, telle qu’indiquée par le nombre de critères remplis, augmentait avec la fréquence du tabagisme, 35% de ceux qui fument une à quatre cigarettes par jour et 74% des ceux qui fumaient 21 cigarettes ou plus par jour étaient modérément ou gravement dépendants. «C’était la première fois que la gravité de la dépendance à la cigarette était décrite sur toute la gamme de fréquences de l’usage de la cigarette», ajoute Foulds.

Oliver ajoute que l’étude met en évidence la forte prévalence des troubles liés au tabagisme, même parmi les fumeurs occasionnels, et fournit une base à partir de laquelle le traitement peut commencer à cibler cette population.

“Des recherches antérieures ont montré que les fumeurs qui ne fument pas quotidiennement sont plus susceptibles que les fumeurs quotidiens d’essayer d’arrêter de fumer. Les médecins devraient poser des questions sur tous les comportements tabagiques, même les non-fumeurs quotidiens, car ces fumeurs peuvent encore avoir besoin d’un succès du traitement antitabac. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure les interventions actuelles sont efficaces pour les fumeurs occasionnels. Les efforts en cours pour identifier les approches optimales en matière de sevrage tabagique dans cette population demeurent une direction importante pour la recherche futur », conclut Oliver.