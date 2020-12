Les parents américains ont maintenant une raison de plus de refuser à leurs enfants des bonbons, des gâteaux et des glaces avant l’âge de deux ans: les principales directives alimentaires du gouvernement pour les nourrissons et les tout-petits, publiées mardi, recommandent de nourrir les enfants. enfants de moins de deux ans uniquement avec du lait maternel pendant au moins six mois et sans sucre ajouté.

Les départements de l’agriculture et de la santé des États-Unis publient des directives diététiques tous les cinq ans. Le gouvernement les utilise pour établir des normes pour les repas scolaires et d’autres programmes.

«Il n’est jamais trop tôt pour commencer», a déclaré Barbara Schneeman, nutritionniste à l’Université de Californie à Davis. “Vous devez faire en sorte que chaque bouchée compte dans ces premières années.”

Les nouvelles lignes directrices, cependant, n’ont pas approuvé deux recommandations clés des scientifiques conseillant le gouvernement. Ces conseillers ont déclaré en juillet que tout le monde dans le pays devrait limiter sa consommation de sucre ajouté à moins de 6% des calories et que les hommes qui boivent des boissons alcoolisées devraient se limiter à un verre par jour.

Au lieu de cela, les directives ont approuvé le conseil précédent: Limitez le sucre ajouté à moins de 10% des calories par jour après l’âge de 2 ans. En ce qui concerne les boissons alcoolisées, le gouvernement a de nouveau recommandé aux hommes de se limiter à deux verres par jour au maximum, soit le double de ce qui est recommandé aux femmes.

“Je ne pense pas que nous ayons fini avec la question de l’alcool”, a déclaré Schneeman, qui a présidé un comité qui conseille le gouvernement sur les lignes directrices. “Il y a plus à apprendre.”

___

La journaliste d’Associated Press Marion Renault à Rochester, Minnesota, a contribué à ce rapport.

___

Le Département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du Département de l’enseignement scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.