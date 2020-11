31/07/2020 Logo de Rovi Pharmaceutical Laboratories dans ses bureaux de Madrid (Espagne), le 31 juillet 2020. Rovi a enregistré un bénéfice net de 29,6 millions d’euros au cours du premier semestre de cette année année, ce qui représente une augmentation de 83% par rapport à la même période de l’année précédente, tel que rapporté par la société à la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV). ÉCONOMIE Eduardo Parra – Europa Press

MADRID, 24 ANS (EUROPA PRESS)

Rovi est prêt à fournir le vaccin de Moderna aux marchés hors des États-Unis dès le début de 2021, selon une présentation envoyée à la National Securities Market Commission (CNMV) concernant la mise à jour de sa stratégie à l’occasion de sa journée. du marché des capitaux 2020.

Plus précisément, à la suite de l’accord avec Moderna, Rovi fournira une capacité de remplissage et de conditionnement de flacons grâce à l’acquisition d’une nouvelle ligne de production et d’un équipement pour la préparation, le remplissage, l’inspection visuelle automatique et l’étiquetage pour soutenir la production de centaines de millions de doses de le vaccin candidat.

Ainsi, Rovi aura trois usines impliquées dans l’accord avec Moderna et la capacité annuelle actuelle de flacons sera de 600 millions de doses.

Moderna a confirmé des négociations avancées avec la Commission européenne pour fournir à l’Europe 80 millions de doses du vaccin ARNm contre COVID-19 (ARNm-1273), en plus d’une option d’achat jusqu’à 80 millions de doses supplémentaires.

Moderna a annoncé la semaine dernière que le Data Security Monitoring Board (DSMB), nommé de manière indépendante par les National Institutes of Health (NIH) des États-Unis, a rapporté que le L’étude de phase 3 de l’ARNm-1273, son candidat vaccin contre Covid-19, a observé une efficacité de 94,5% dans les premières analyses.

En revanche, Rovi a confirmé ses objectifs de croissance pour 2023, année au cours de laquelle il prévoit de doubler environ le résultat opérationnel de 2018, qui s’élevait à 303,2 millions d’euros, et de multiplier le résultat brut d’exploitation par 2,5 ( Ebitda récurrent) pour 2018, qui s’élevait à 63 millions d’euros.

Rovi a noté que la prochaine phase de croissance sera tirée par plusieurs catalyseurs clés (Enoxaparine biosimilaire, Rispéridone-ISM, LetrozolISM, M&A ou contrat avec Moderna), soutenus par une activité pharmaceutique de spécialité «forte et en croissance».