MADRID, 21 ANS (EUROPA PRESS)

Le constructeur de véhicules électriques Tesla commencera ce lundi à faire partie du S&P 500, l’un des indices boursiers les plus importants des États-Unis, après que la société ait accumulé une réévaluation de son cours de bourse de plus de 600% cette année.

Comme annoncé par S&P Global, Tesla entrera dans l’indice coïncidant avec son rééquilibrage trimestriel, et il le fera en une seule fois, bien qu’il ait été dit qu’en raison de la taille de l’entreprise, cela pourrait être fait en deux jours différents.

Ainsi, Tesla remplacera Apartment Investment and Management, qui sortira de l’indice. En outre, la société dirigée par Elon Musk fera également partie du S&P 100 lundi, en remplacement d’Occidental Petroleum.

Tout cela après septembre dernier, il a été spéculé que Tesla pourrait entrer dans la revue précédente du S&P 500. Cependant, ce début n’a pas eu lieu, qui aura finalement lieu lors de la séance de négociation de lundi.

Avec une capitalisation boursière de plus de 600 milliards de dollars (plus de 492 000 millions d’euros), le constructeur américain est la plus grande entreprise à avoir été ajoutée à l’indicateur et sera l’un des composants les plus influents, avec un poids similaire à celui du par Jhonson & Jhonson.

En 2020, la valeur des actions Tesla a été multipliée par sept, passant d’environ 86 $ (70,50 €) en janvier à plus de 650 $ (530 €) aujourd’hui.