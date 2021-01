MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé mardi un décret interdisant les transactions avec huit applications chinoises de téléphonie mobile, dont plusieurs services de paiement, face à ce qu’il qualifie de “menace à la sécurité nationale”.

Le président a précisé dans son ordonnance que “des mesures supplémentaires doivent être prises pour faire face à l’urgence nationale en matière de technologies de l’information et de la communication”, avant de souligner spécifiquement “le rythme et l’omniprésence de la diffusion aux Etats-Unis certaines applications de téléphonie mobile et d’ordinateurs et d’autres logiciels développés ou contrôlés par des personnes en Chine. “

Ainsi, il a déclaré que cela “continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l’économie des États-Unis” et a fait valoir que l’accès à ces appareils permet “de capturer de grands blocs d’informations sur les utilisateurs, y compris des informations personnelles sensibles et identifiables, ainsi que Information privée”.

“Cette collecte de données menace de donner au gouvernement chinois et au Parti communiste chinois (PCC) un accès aux informations personnelles et immobilières des Américains, ce qui permettrait à la Chine de suivre l’emplacement des employés fédéraux et des entrepreneurs et de créer des archives de informations personnelles », a-t-il souligné.

Trump a souligné que “l’activité continue de la Chine et du PCC pour voler ou obtenir des données de personnes aux États-Unis montre clairement qu’il y a une tentative d’utiliser la collecte de données pour faire avancer l’agenda économique et national chinois”, tandis que qu’il a déclaré que cette situation a fait que “de nombreux départements et agences exécutifs ont interdit l’utilisation d’applications chinoises et d’autres logiciels dangereux dans les ordinateurs et les mobiles fédéraux”.

“Les Etats-Unis doivent prendre des mesures agressives contre ceux qui développent ou contrôlent des applications connectées à des logiciels pour protéger notre sécurité nationale”, a-t-il conclu. La mesure concerne Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay et WPS Office.

Le décret ne sera pas appliqué pendant 45 jours supplémentaires, selon les pratiques normales, de sorte que la décision de son exécution ou de sa résiliation sera laissée au président élu, Joe Biden, une fois qu’il atteindra la Maison Blanche le 20 janvier.