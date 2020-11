WASHINGTON (AP) – Un ancien assistant de l’équipe de campagne de Donald Trump, qui était sous un ordre de surveillance secrète lors de l’enquête du FBI sur la Russie, affirme dans un procès fédéral qu’il a été victime d ‘”espionnage illégal”.

Carter Page allègue dans son procès que les fonctionnaires du FBI et du ministère de la Justice ont fait plusieurs omissions et erreurs dans les demandes qu’ils ont soumises en 2016 et 2017 au tribunal de surveillance des renseignements étrangers pour espionner ses conversations téléphoniques en le soupçonnant de le faire. un agent de Russie.

“En raison du fait qu’aucun fait unique prouvé n’a jamais établi une complicité avec la Russie impliquant le Dr Page, il n’y a jamais eu de raison probable de demander ou d’obtenir les ordonnances de la FISA dirigées contre lui sur cette base”, a déclaré le procès en référence à acronyme en anglais de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers.

Page a reçu des menaces de mort et d’enlèvement, et a subi des pertes financières et «des dommages irréparables à sa réputation», selon le procès, déposé vendredi devant le tribunal fédéral de Washington.

Dans une certaine mesure, le procès fait écho aux conclusions contenues dans un rapport de l’inspecteur général du ministère de la Justice qui a trouvé des problèmes importants dans les quatre demandes.

D’anciens hauts responsables du FBI et du ministère de la Justice impliqués dans l’autorisation de la surveillance ont depuis témoigné qu’ils ne l’auraient pas fait s’ils avaient connu l’étendue des problèmes, et le FBI a entrepris plus de 40 mesures correctives visant à améliorer l’exactitude et la rigueur. des demandes.

Dans sa plainte, Page accuse le FBI de se fier excessivement aux informations de Christopher Steele, un ancien espion britannique dont l’enquête de campagne de 2016 sur les liens présumés de Donald Trump avec la Russie a été financée par les démocrates.

Le procès prétend que le FBI n’a pas informé le tribunal de surveillance que la source principale de Steele avait des informations contradictoires que le Britannique lui avait attribuées, ni que Page avait nié un informateur du FBI avoir «toute implication avec la Russie. au nom de l’équipe de campagne de Trump. “

