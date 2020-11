MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Des scientifiques de l’École de médecine de l’Université de l’Indiana, de l’Université du Michigan et de la Case Western Reserve University (États-Unis) ont découvert que la plupart des gens peuvent développer un diabète de type 2.

L’insuline est produite par une série de processus très spécifiques qui se produisent dans des cellules spécialisées, appelées cellules bêta. Une étape clé est le pliage d’un précurseur biosynthétique, appelé proinsuline, pour obtenir la structure fonctionnelle tridimensionnelle de l’hormone.

Des études antérieures ont suggéré qu’une mauvaise biosynthèse pourrait être le résultat de diverses mutations qui altèrent la capacité de repliement de la proinsuline. À cet égard, les chercheurs ont tenté de déterminer si l’évolution de l’insuline chez les vertébrés, y compris les humains, avait rencontré un obstacle.

“Les processus biologiques évoluent normalement pour être robustes, ce qui nous protège, dans la plupart des cas, des malformations congénitales et des maladies. Cependant, le diabète semble être une exception”, ont souligné les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue «Proceedings of the National Academy of Sciences».

Plus précisément, ils ont observé une mutation subtile de l’insuline humaine par rapport aux insulines d’autres animaux, comme les vaches et les porcs-épics. L’insuline humaine mutante fonctionne dans la plage de variation naturelle parmi les insulines animales, mais cette mutation a été exclue par l’évolution. La réponse à ce paradoxe apparent est que la mutation interdite bloque sélectivement le repliement de la proinsuline et met l’accent sur les cellules bêta.

Le groupe a découvert que même la moindre variation du processus de séquençage de l’insuline modifie non seulement le repliement de l’insuline (et éventuellement la sécrétion d’insuline), mais induit également un stress cellulaire qui conduit à un dysfonctionnement des cellules bêta et, éventuellement à des dommages permanents.

Les experts conviennent que cette découverte fournit des informations clés pour mieux comprendre le développement du diabète de type 2 chez les adultes et les enfants, qui augmente à un rythme alarmant dans le monde.

Désormais, les experts travailleront à définir complètement les déterminants de séquence qui rendent la proinsuline pliable dans les cellules bêta. Il espère que ce travail conduira à une nouvelle catégorie de médicaments qui atténuent le stress cellulaire causé par la faible capacité de repliement de la proinsuline et ciblent le stress cellulaire dans les cellules bêta, préservant ainsi la production d’insuline pour les patients à haut risque. .