NAIROBI, Kenya (AP) – L’alarme augmentait mardi face à l’attaque imminente des chars éthiopiens contre la capitale de la région rebelle du Tigray, avec un torrent d’avertissements sur la nécessité de protéger les civils trois semaines après le début guerre.

L’ultimatum de 72 heures du Premier ministre Abiy Ahmed pour la capitulation des dirigeants de la région expire mercredi. Ses forces armées ont averti qu ‘”il n’y aura aucune pitié” pour les civils s’ils ne s’éloignent pas à temps. Les groupes de défense des droits de l’homme et les diplomates affirment que c’est une violation du droit international.

“La rhétorique très agressive des deux côtés concernant la lutte pour Mekele est très provocante et pourrait mettre en danger des civils vulnérables et terrifiés”, a déclaré la chef des droits de l’homme des Nations Unies, Michelle Bachelet. La plainte selon laquelle les dirigeants du Tigray se cachent parmi la population civile “ne donne pas carte blanche à l’Etat éthiopien pour répondre par l’artillerie dans les zones densément peuplées”.

Un an avant de prendre le pouvoir et d’instituer des réformes qui lui ont valu le prix Nobel de la paix, Abiy a soutenu une thèse de doctorat sur la résolution des conflits. Il gouverne désormais depuis la capitale diplomatique de l’Afrique et rejette les appels au dialogue.

Pendant ce temps, une voix puissante de ces appels, les États-Unis, est embourbée dans la stupéfaction, avec un gouvernement qui reste concentré sur les questions de politique intérieure depuis sa défaite aux élections de novembre et un président, Donald Trump, qui a enragé l’Éthiopie avec son déclarations sur une autre question il y a des mois.

Au milieu du vide diplomatique, l’Éthiopie, l’un des pays les plus puissants et les plus peuplés d’Afrique, s’approche de ce qu’Amnesty International appelle “le bord d’une échelle mortelle” au cœur de la Corne de l’Afrique.

Le délai avant l’attaque de Mekele, avec une population d’un demi-million d’habitants, étant écoulé, le Conseil de sécurité de l’ONU devrait se réunir dans les prochaines heures pour analyser la situation.

L’actuel président de l’Union africaine, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, a soutenu trois envoyés de haut niveau en Éthiopie, une initiative que le chef de l’ONU a saluée comme faisant partie des «efforts pour résoudre pacifiquement le conflit».

Mais l’Éthiopie a déclaré que les envoyés rencontreraient Abiy, pas les dirigeants du Tigré.

“Toutes les hypothèses possibles seront sur la table pour le dialogue, à l’exception de celle d’amener le gang à la table en tant qu’entité légitime”, a déclaré aux journalistes un haut responsable éthiopien Redwan Hussein. Le gouvernement Abiy soutient que les dirigeants du Front de libération populaire du Tigray sont des criminels en fuite.

Le FPLT a dirigé le gouvernement éthiopien pendant plus d’un quart de siècle, mais a été marginalisé lorsque Abiy a pris ses fonctions en 2018 et a tenté de centraliser le pouvoir dans un pays longtemps gouverné selon des critères ethniques. Le FPLT s’est retiré lorsque Abiy a dissous la coalition au pouvoir et a mis en colère le gouvernement fédéral lors de la tenue d’élections en septembre après le report des élections en raison du COVID-19. Le front soutient que le mandat d’Abiy est expiré.

Chaque camp qualifie l’autre d’illégal. Pendant ce temps, des centaines, voire des milliers de personnes sont mortes, quelque 40 000 ont trouvé refuge au Soudan et l’ONU affirme que 2 millions de personnes dans la région scellée du Tigray ont besoin d’aide. Le chiffre a doublé en trois semaines.

Il n’y a pas de couloirs ni de cessez-le-feu humanitaire. La nourriture et le carburant sont pratiquement épuisés.