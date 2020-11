NAIROBI, Kenya (AP) – Le gouvernement rebelle de la région éthiopienne du Tigray a tiré des projectiles sur deux aéroports d’Amhara voisin alors que son conflit meurtrier avec l’exécutif fédéral menaçait de s’étendre à d’autres parties du deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Dans un communiqué à la télévision d’Etat, le gouvernement tigré a déclaré que ces actions se poursuivraient “à moins que les attaques contre nous cessent”.

Les aéroports de Gondar et de Bahir Dar ont subi des dommages à la suite des projectiles lancés vendredi soir, a indiqué le gouvernement fédéral, assurant que les forces régionales du Tigray «réparent et utilisent les dernières armes de leurs arsenaux».

Les combats meurtriers au Tigray, dans le nord du pays, ont commencé le 4 novembre et auraient tué des centaines de personnes des deux côtés, provoqué la fuite de plus de 14000 réfugiés vers le Soudan voisin et sonné l’alarme internationale sur une possible guerre civile en au cœur de la Corne de l’Afrique.

Chaque partie considère désormais que l’autre est illégale en raison d’une confrontation résultant d’un changement radical dans la répartition du pouvoir sous le Premier ministre Abiy Ahmed, lauréat du prix Nobel de la paix. L’exécutif tigré, qui contrôlait la coalition qui dirige le pays, a quitté l’alliance l’année dernière, et l’exécutif fédéral estime désormais que la «clique» qui commande la région doit être arrêtée et son vaste arsenal détruit.

La peur des attaques ethniques est également en augmentation. Le Front de libération populaire du Tigray, qui gouverne la région du nord, a démenti dans un communiqué les allégations selon lesquelles des dizaines, voire des centaines de civils, auraient été «piratés à mort» lundi dans la ville de Mai-Kadra. Le massacre a été confirmé par Amnesty International, qui a déclaré, citant un homme qui avait aidé à enlever les corps, que bon nombre des victimes étaient de l’ethnie Amhara.