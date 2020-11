30/09/2020 Assistance aux mineurs non accompagnés récemment arrivés en Ethiopie POLITIQUE INTERNATIONALE HAIMANOT ABEBE / OIM

Le retour après l’émigration n’est pas facile et, dans le cas des mineurs non accompagnés, la situation est compliquée. Quelque 22 000 de ces mineurs sont rentrés en Éthiopie au cours des quatre dernières années, avec plusieurs centaines de retours ces derniers mois, où la mobilité a été réduite dans le monde par la pandémie COVID-19.

81 pour cent des mineurs qui rentrent seuls en Éthiopie sont des hommes, mais parmi le demi-mille qui sont rentrés depuis le début de la pandémie, les données ont été inversées et il y a 65 pour cent de femmes. L’âge varie entre 10 et 17 ans, mais neuf sur dix ont au moins 15 ans, selon des sources de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) consultées par Europa Press.

La plupart ont quitté l’Éthiopie de leur plein gré, à la recherche d’un avenir meilleur et avec leurs regards tournés principalement vers les pays du Golfe, en particulier l’Arabie saoudite, destination de la grande majorité de ceux qui font le saut depuis l’Afrique australe. Les autorités saoudiennes expulsent en moyenne 10 000 migrants éthiopiens de tous âges chaque année.

Cependant, les retours arrivent également de pays de transit tels que Djibouti, la Somalie et le Yémen, dans le cas de la route vers l’Arabie saoudite, et de la Tanzanie, du Mozambique et de la Zambie, pour ceux qui aspirent à atteindre à terme l’Afrique du Sud, le pays. préféré pour ceux qui se dirigent vers le sud.

TRAUMATISME DU VOYAGE

L’OIM leur fournit à tous une assistance à leur arrivée, car nombre de ces enfants ont besoin d’un soutien médical ou psychologique après un voyage difficile. Certains ne se souviennent même pas des détails des proches ou des contacts éventuels en raison du traumatisme qu’ils portent, ce qui complique un regroupement familial dans lequel ils commencent à travailler à partir des centres où ils sont mis en quarantaine à leur retour.

Dans cette phase, le travail des travailleurs sociaux tels que Tirusew Getachew, qui travaille pour le ministère éthiopien de la femme, de l’enfance et de la jeunesse, est essentiel grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Des gens comme elle accompagnent personnellement les mineurs jusqu’à leur lieu d’origine, où ils rencontrent les autorités locales et enquêtent sur «d’éventuels noms, adresses et numéros de téléphone de parents potentiels».

L’OIM prend en charge les frais de ces voyages, tout en apportant une petite aide financière aux parents ou tuteurs qui finissent par prendre soin de ces mineurs, auprès desquels des échantillons sont également prélevés à leur retour en Ethiopie pour déterminer d’éventuelles affiliations biologiques.

Le ministre de l’Enfance, Alemitu Umod, reconnaît que «l’impact des services de repérage et de regroupement familial fournis par l’OIM et ses partenaires, en particulier pour les enfants migrants, est incomparable». «Parfois, des mineurs non accompagnés reviennent avec un stress psychosocial important, après avoir subi des traumatismes lors de leurs voyages», admet-il.